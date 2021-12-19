安倍談台灣有事 國防院：將成日美同盟核心課題

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（中央社記者游凱翔台北19日電）國防部智庫、國防安全研究院指出，受中國軍事擴張等影響，日本對台灣態度從過去低調模糊漸轉重視，特別在應對台灣安保議題上，日本與美國的合作也轉為明確，「台灣有事」將成日美同盟核心課題之一。

國防部智庫、國防安全研究院日前發布最新一期「國防安全雙週報」，其中中共政軍所研究員林柏州、王綉雯針對前日本首相安倍晉三日前強調「台灣有事」的議題，各別發表「日本防衛政策與『台灣有事』」及「日本對『台灣有事』之思考」文章。

林柏州指出，受中國軍事擴張、政經威脅及壓迫活動的影響，日本對台灣的態度從過去的低調模糊，逐漸轉為重視的方向，特別在應對台灣安保議題上，日本與美國的合作也轉為明確，現任官員數次發言尋求國際社會的關注，為擴大友盟在台海安全的軍事合作，增添許多想像。

林柏州認為，隨著中國軍力提升，「美日同盟」做為東亞安全和平的基石，在東海、南海及台灣有事的重要性日益重要，必須針對中國軍事發展相應進行調整，此將是未來第一島鏈能否維持和平的關鍵。

王綉雯表示，「台灣有事」將成為日美同盟核心課題之一，隨著中國軍力快速增強及不停騷擾台灣，日本和美國不得不加倍重視台海安全，前首相安倍晉三12月1日連線參與台灣智庫活動時，更直白表明「台灣有事」等同「日本有事」，也等同「日美同盟有事」，中國若採取軍事冒險行動，等同朝向經濟自殺。

王綉雯指出，日本國內目前對於增強「對敵基地攻擊能力」尚未形成共識， 甚至有人認為美國對中政策正在轉變而日本卻完全狀況外。但從10月8日首相岸田的施政演說、10月13日任內第一次國家安全保障會議， 到11月27日視察陸上自衛隊基地，一再強調日本必須檢討任何可能情況，強化包括「對敵基地攻擊能力」在內的防衛力。

王綉雯說明，「對敵基地攻擊能力」是指日本在自衛前提下，以飛彈摧毀敵人飛彈發射據點，這也符合美國總統拜登對日本應加重抗中安保角色的期待。特別是北韓2006年發射飛彈和進行核爆後，自民黨內部不斷有人認為應保有最低限度攻擊能力。

此外，由於「台灣有事」將使日本西南諸島不可避免捲入紛爭，日本政府自2016年起不斷加強沖繩的軍事部署，也編列在與那國島部署「電子戰部隊」 經費，且以台海安全當作部署目標，日本潛艦作戰區域也從北方轉移至西南海域，在沖繩附近負責封鎖海峽及控制當地海域任務，未來應會更強化此地區水下作戰能力。無論美國建構沖繩到菲律賓的陸基中距離飛彈防禦網構想能否落實，日本在沖繩的軍事部署將會越來越強化。

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另外，國防院國防戰略與資源所助理研究員林彥宏，也在國防安全即時評析以「日本防衛省計畫打造射程超過1000公里飛彈之意涵」為題撰文。

林彥宏表示，日本防衛省正研製把巡弋飛彈射程擴大到1000公里以上，預計2028年前部署完成。巡弋飛彈不僅要安裝在陸上機動式飛彈發射架上，還計畫安裝在船艦和戰鬥機上，有鑑於亞太地區各國飛彈開發趨近白熱化，日本不得不改變防衛政策，進一步加強自身的威懾力，面對區域環境快速變化及威脅，日本正一步步調整國防戰略，以防範於未然。（編輯：楊凱翔）1101219