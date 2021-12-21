軍方：F-5戰機換裝彈射椅 廠商完成首具安裝

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（中央社記者游凱翔台北21日電）2架F-5E戰機今年3月疑空中擦撞墜海，2名飛官殉職，空軍當時宣布採購馬丁貝克公司生產的Mk16彈射椅，軍方人士今天表示，第1具彈射椅近日已由外國廠商換裝完畢，後續作業將由空軍自行安裝。

空軍台東志航基地2架F-5E戰機3月執行對地基本炸射訓練，返場時疑似在空中擦撞墜海，飛官羅尚樺、潘穎諄殉職。

空軍當時宣布，將採購馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）生產的「Mk16彈射椅」換裝於F-5戰機，最快今年底、明年初就能執行，且就算未來F-5戰機汰除，新型彈射椅仍可用於其他機種。

軍方人士下午告訴中央社記者，日前已與廠商完成簽約，備料進度及生產測試均順利完成，廠商日前已抵台協助第一具彈射座椅換裝，並於近日換裝完成，因曾接觸外籍廠商，目前空軍作業人員正在接受隔離中，隔離完畢後將繼續進行後續作業。

軍方人士也提到，70具彈射座椅預計明年全數換裝完畢，並配備在45架F-5戰機（E型單座機與F型雙座機）。（編輯：黃國倫）1101221