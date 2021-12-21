更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

軍方：F-5戰機換裝彈射椅 廠商完成首具安裝

2021/12/21 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北21日電）2架F-5E戰機今年3月疑空中擦撞墜海，2名飛官殉職，空軍當時宣布採購馬丁貝克公司生產的Mk16彈射椅，軍方人士今天表示，第1具彈射椅近日已由外國廠商換裝完畢，後續作業將由空軍自行安裝。

空軍台東志航基地2架F-5E戰機3月執行對地基本炸射訓練，返場時疑似在空中擦撞墜海，飛官羅尚樺、潘穎諄殉職。

空軍當時宣布，將採購馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）生產的「Mk16彈射椅」換裝於F-5戰機，最快今年底、明年初就能執行，且就算未來F-5戰機汰除，新型彈射椅仍可用於其他機種。

軍方人士下午告訴中央社記者，日前已與廠商完成簽約，備料進度及生產測試均順利完成，廠商日前已抵台協助第一具彈射座椅換裝，並於近日換裝完成，因曾接觸外籍廠商，目前空軍作業人員正在接受隔離中，隔離完畢後將繼續進行後續作業。

軍方人士也提到，70具彈射座椅預計明年全數換裝完畢，並配備在45架F-5戰機（E型單座機與F型雙座機）。（編輯：黃國倫）1101221

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族