歐盟承認台疫苗接種證明 外交部：肯定防疫成果

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（中央社記者鍾佑貞台北21日電）歐盟執委會決定，承認台灣所發行的COVID疫苗接種數位證明，並將自12月22日開始生效。外交部今天感謝歐盟的決定，也說這是歐盟對政府近兩年來防疫成果的再次肯定。

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外交部晚間發布新聞稿指出，台灣所發行的疫苗接種數位證明獲歐盟承認，代表來自台灣的合法居民（不分國籍），只要持憑政府核發、獲歐盟藥品局（EMA）授權核准疫苗的接種數位證明，即可自由進入歐盟及申根區，毋需再另外出具登機前72小時核酸檢測（PCR）陰性採檢證明，入境後也可免除居家隔離。

外交部表示，此次台灣政府所核發的數位接種證明獲歐盟承認，不僅代表數位疫苗認證系統與歐盟系統在技術上充分相容對接，也是歐盟對政府近兩年來防疫成果的再次肯定。外交部建議民眾前往歐盟及申根國家旅行前，務必先行瞭解擬前往國家的入境相關規定，以確保行程順利。（編輯：林興盟）1101221