學者盼提升新竹治理層級 做半導體打世界盃後盾

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（中央社記者葉素萍台北22日電）清華大學資訊工程學系教授張世杰今天說，大新竹是世界半導體聚落，人才是關鍵，希望政府戮力吸引及留住人才，提升地方治理層級，改善交通、教育、醫療、都市環境，做半導體人才打世界盃的後盾。

民進黨今天召開中常會，邀請張世杰專案報告「台灣半導體產業的過去、現在與未來」。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述指出，張世杰表示，2020年台灣半導體產值全球第二，占全球19%，2021年半導體產值約新台幣4兆元，是台灣經濟重要支柱，未來AI、5G、HPC、自駕車、AR/VR等智慧應用市場中，半導體仍為關鍵，人才會非常缺乏，未來高雄也將面臨類似問題。

張世杰感謝總統蔡英文成立半導體學院，以及政府對半導體的支持，此外，他稱讚新竹市長林智堅將新竹治理得很好，新竹有很多人住在竹北，因為高鐵方便，希望未來可以提升地方治理層級，改善交通、教育、醫療、都市環境，做半導體人才打世界盃的後盾。

蔡英文則說，半導體產業是台灣的戰略產業，也是驅動下一個世代，產業發展的核心。美中的競逐及國際疫情的流行，更加凸顯台灣在全球供應鏈的關鍵地位，尤其是半導體先進製程的能力。

蔡英文表示，除了目前政府正積極推動的六大核心戰略產業之外，也要確保半導體產業在國內有最好的發展與投資環境，包括有足夠的綠電供應、優質的人才培育及與時俱進的法規，要把新竹打造成國際級城市，能夠吸引全球最優秀的人才及企業進駐。（編輯：黃國倫）1101222