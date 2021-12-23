加媒社論：加拿大應對抗中國 強化對台政治外交關係

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（中央社記者胡玉立多倫多22日電）加拿大主流媒體「多倫多星報」（Toronto Star）昨天刊出社論，呼籲加拿大採取行動對抗中國威權，強化與台灣的政治及直接外交關係，拓展與台灣更密切的經貿關係，包括洽簽自由貿易協定在內。

多倫多星報紙本社論以「面對中國威權，唯有團結犧牲方能改變現狀」 （Real Change on China will mean sacrifice）為標題，網路版標題則是「我們應停止集體偽善與空談的對中政策，唯有團結犧牲方能改變現狀」，副標為：「若想影響中國政府的行為，我們必須集體張開眼睛，而非閉上。」

文中指出，過去幾年來，全球各地報紙及加拿大許多報紙（包括「多倫多星報」的集團在內）一直在刊登由中國政府資助組織「中國觀察（China Watch）」提供的廣告或「廣告式內文（advertorial）」，這些廣告式內文通常包含宣揚中國生活、商業、體育和旅遊方面的正面訊息，通常會明確標示為付費內容。

一些新聞工作者和讀者擔心，這些廣告式內文即使明確標明為付費內容，也是有危險性的中國宣傳，旨在利用民主社會的新聞自由弱點，根本不應刊出；因為，中國政府乃邪惡、壓迫式的政權，接收這種由政府付費的任何訊息都令人反感，即使內容是溫和的。

但社論指出，不去看這些中國政府付費刊登內文，或許好像是在抗議，卻只是「我們（加拿大）與中國實質交往時，集體虛偽表現的另一個例子」。

社論寫道，加拿大人對中國的憤怒可以理解，因為在「兩位邁克」（two Michaels）遭中國監禁、虐待的兩年多，加拿大全國陷入集體無助狀態，強大的南方鄰國似乎也對此無動於衷。但若只是將目光從來自中國的訊息上移開，正如鴕鳥把頭埋在沙裡，只會讓加拿大與中國日益複雜的問題得不到解決，同時還延長了對中國的依賴，繼續暴露弱點。

「若想開始影響中國政府的行為，我們必須一起睜大眼睛，而不是閉上，」社論指出，「我們必須明白，來自中國的產品就在我們的貨架上和冰箱裡、在我們的背上、也在我們的家中和車內；儘管它們並不像『中國觀察』廣告那樣明確標識。」

社論指出，幾十年來，加中貿易不斷擴大，加中關係已密不可分；加拿大明知中國政府不和善，卻仍發展出這樣的經貿關係，這正是「我們對中國表現集體虛偽的一部分」；「我們明知故犯，持續在財政上支持一個不民主國家」，這個國家不相信新聞自由，一再壓制、監禁和虐待所統治的人民。

社論指出，中國境內的維吾爾族人、西藏人民、香港民眾，以及若中國政府最終得逞，還會包括台灣人民，都無法依賴以「閉上眼睛或不理會中國」的方式獲得幫助；「我們必須協調採取團結一致的決定性行動」。

為了向中國發出強有力、深思熟慮且協調一致的訊息，加拿大可以考慮採取有意義的措施：強化與台灣的政治及直接外交關係，推動與台灣更密切的經濟關係，包括展開自由貿易協定談判，安排與台灣教育界、商業團體、媒體、警察和公務人員進行有意義的合作及交流。

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由於加國貿易高度依賴中國，採行貿易禁運不切實際，但可以對來自中國（及任何其他未能解決人權問題的國家）進入加拿大的商品課徵關稅；此外，還可以積極為中國異議人士提供政治庇護，並限制中國取得加拿大稀有金屬。

社論指出，這些措施必然招致中國報復，但加拿大若想帶來改變，必須願意承擔後果。經由採取這些調整措施，可以開始領導並拿回在全球事務應有的地位。（編輯：黃自強）1101223