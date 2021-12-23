加入CPTPP 農委會：有助農產品外銷及加工

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立法院經濟委員會23日邀請農委會主委陳吉仲專題報告「開放日本核食對我國加入CPTPP之影響與因應之策」，並備質詢。中央社記者郭日曉攝 110年12月23日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北23日電）農委會主委陳吉仲今天表示，加入CPTPP後，台灣農產品可享受成員國的優惠關稅，帶來外銷契機，而台灣業者進口國外原料成本降低且多樣化，產品將因而具有國際競爭力，有利台灣農產加工業的發展。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲專題報告「開放日本核食對台灣加入CPTPP的影響與因應之策」，並備質詢。

陳吉仲表示，去年台灣農產品出口至跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）各會員國的金額為15.7億美元，占台灣農產品出口總值32.1%，同年台灣自CPTPP各會員國進口農產品總額為41億美元，占農產品進口總值26.7%，顯示CPTPP會員國多為台灣重要農產貿易夥伴。

他指出，CPTPP會員國每年進口農產品總額約2200億美元，顯示台灣仍有很大的成長空間。加入CPTPP後，台灣農產品可享受成員國提供的優惠關稅，可為台灣農產品帶來外銷契機。

陳吉仲表示，加入CPTPP後取消農產原料進口關稅，台灣業者進口國外原料成本降低且多樣化，產品將因而具有國際競爭力，有利台灣農產加工業的發展，也有利於吸引各國農企來台投資，運用台灣技術優勢生產及加工出口。

不過，陳吉仲也指出，加入CPTPP後，對於部分受影響的農產品，農委會將加速農業調整轉型作為，並在談判過程中爭取稻米等敏感產品排除降稅，或爭取較長的降稅期，未來台灣如何爭取比照日本的78.22%或加拿大的94.19%農產品自由化比例，將可確保絕大部分關稅配額等敏感農產品排除降稅，避免對台灣產業造成影響。

對於是否開放日本福島五縣食品，陳吉仲在會前接受媒體訪問時指出，目前還沒有討論到，而自2011年3月11日福島事件後，全世界只剩中國與台灣針對9大類食品予以管制；從2011年3月15日到現在，在邊境檢測的17多萬件從日本來的食品，每一件都100%合格，沒有所謂輻射食品輸入到台灣。（編輯：郭無患）1101223