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中央政府總預算協商 民進黨團：保持開放態度

2021/12/23 12:00
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（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨立法院黨團將111年度中央政府總預算從委員會抽出逕付二讀，引起外界質疑，立法院長游錫堃今天召集朝野協商，民進黨團表示，希望大家好好討論，黨團保持開放態度。

國民黨立法院黨團日前宣布拒審111年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團21日在立法院會提案變更議程，將總預算案自委員會抽出，逕付二讀，並由游錫堃召集協商；院會最後表決，照案通過。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、立委吳秉叡上午召開輿情回應記者會，對游錫堃下午將召集朝野黨團協商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分）等事宜，回應媒體問題。

劉世芳表示，將中央政府總預算抽出逕付二讀，不是不審預算，只是沒在委員會審查，如果立委認為要在委員會做比較好的審查，下午協商時可提出可行性方案，例如用延會或縮短朝野冷凍期等方式處理。

她說，只要不違反預算法等相關規定，都有討論空間，民進黨團保持開放態度。

此外，民進黨團把總預算案自委員會抽出逕付二讀，遭媒體指責是錯誤行為，也引發外界質疑拋棄委員會中心主義。

蔡適應回應說，國民黨11月底開記者會宣布拒審總預算時，就知道預算審查時間會來不及，也知道會用逕付二讀方式處理，但國民黨現在回過頭來指責民進黨，這不道德，拋棄委員會中心主義的始作俑者是國民黨。

根據行政院之前送達立法院的書面報告指出，111年度中央政府總預算案歲入編列新台幣2兆2391億元，較110年度增加9%；歲出編列2兆2621億元，較110年度增加5.9%。

報告又說，111年度中央政府總預算歲入歲出差短230億元，連同債務還本960億元，共須融資調度數1190億元，以舉借債務690億元，及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。（編輯：康世人）1101223

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