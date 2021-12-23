接見崇越論文獎得主 總統：研究有助產業管理創新

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天接見崇越論文得獎者時表示，研究將有助於產業管理領域創新，今年教育部核定了四所半導體學院已陸續成立，也有兩家金融學院籌備成立當中，總統強調，「人才是國家發展重要基礎。」

崇越論文獎素有管理學界奧斯卡獎美譽，蔡總統上午在總統府秘書長李大維陪同下，接見2021年得獎博碩士生及主辦單位。

總統表示，這項競賽目前是規模最大的碩博士論文競賽，而且競爭一年比一年激烈，今年參賽者已經超過900名，現場也有來自友邦海地的學生，顯見有愈來愈多的人投入這場競賽。

總統說，能夠脫穎而出得獎非常不簡單，這個獎項被稱為管理學界的奧斯卡，同學的研究包羅萬象，也非常用心，這些研究將有助於產業管理領域創新。

總統指出，這次論文競賽中有許多因應時事跟全球議題研究，像是研究投資人疫情關注度跟股市報酬率的關係；還有以台灣企業為例，探討內部碳定價氣候風險效益評估等，同時也有許多同學的研究也關注政府的政策方向，像是循環經濟、數位健康照護服務創新模式以及科學園區未來發展等。

總統說，大家的研究成果都可以作為政府跟產業界參考，也為政府與產業界帶來新思維；這幾年政府把政策重點放在台灣人才培育模式，也更加落實產學合作，今年在產學創新條例通過後，教育部核定了四所半導體學院目前已陸續成立。另外，也有兩家金融學院也籌備成立當中。

她表示，人才是一個國家發展的重要基礎，希望透過大學辦理產業合作及人才培育制度，讓企業的研發資源與大學的研發能量能夠建立起一種完善、相輔相成的關係，不但學界能夠及時回應產業人才的需求，產業界也能夠吸收學界最新的研究促進創新發展。（編輯：林淑媛）1101223