蔡總統：完成多項修法 維護員警及民眾安全

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內政部警政署23日下午在圓山大飯店舉辦年終署務會報，總統蔡英文致詞表示，防疫期間感謝警察付出辛勞，政府近年來完成多項修法，從法制面維護員警及民眾安全，像加重妨害公務罪責等，希望警方可落實執法。中央社記者鄭傑文攝 110年12月23日

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（中央社記者劉建邦台北23日電）總統蔡英文今天出席警政署署務會報時表示，防疫期間感謝警察付出辛勞，政府近年來完成多項修法，從法制面維護員警及民眾安全，像加重妨害公務罪責等，希望警方可落實執法。

警政署下午在圓山大飯店舉辦年終署務會報，蔡總統、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等出席。

總統致詞時說，公投能順利舉辦且結束，除感謝選務人員辛勞，執行維安員警也付出很多心力，感謝所有員警，也特別感謝警方在防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情貢獻，包含執行邊境檢疫、疫情調查、破除假訊息等勤務，協助台灣走過嚴峻疫情考驗，全體警察功不可沒。

蔡總統表示，所以政府要做員警最堅強後盾，除強化現職及退休警醫療照顧及興建警消社會住宅外，為鼓勵績優人員，也改善地方警察機關職位結構，讓升遷管道更暢通。

總統說，政府持續充實值勤裝備設施，保障前線員警安全，請警政署強化警用設備，優化值勤環境，讓基層更安心。

蔡總統表示，今年完成多項修法工作，從法制面維護員警及民眾安全，像加重妨害公務罪責、提高非制式槍枝刑度，減少員警執勤遭襲擊風險。

總統指出，政府也透過立法把跟蹤與騷擾行為犯罪化，並引進預防性羈押制度，希望員警落實後續執法工作，才可回應民眾對維護治安期待。

蔡總統說，犯罪零容忍是政府一貫立場，不論是掃黑、緝毒、打擊詐欺等工作，必須依治安情勢，調整各項策略，進行因應精進，請警政署盤點實務需求，無論修法或提供相關支援，政府一定給予最即時支持與協助。

總統表示，警察是防疫國家隊的重要成員，要持續協助守住疫情防線，共同守護台灣，政府會持續提供員警勤務所需防疫物資，希望大家一起努力，讓台灣守住疫情防線。（編輯：李錫璋）1101223

內政部警政署23日下午在圓山大飯店舉辦年終署務會報，總統蔡英文（左）出席致詞，並在隨扈人員引導下就定位，頒發維護治安工作獎勵金。中央社記者鄭傑文攝 110年12月23日