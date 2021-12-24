國民黨：民進黨推竹竹併是兒戲 已做好應戰準備

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）針對新竹縣市合併升格議題，國民黨秘書長黃健庭今天表示，民進黨急就章想趕在明年選舉前強行通過，根本就是兒戲；民進黨若要一意孤行，國民黨也已做好應戰準備。

有關新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地方制度法，力拚在今天的立法院會付委審查。

黃健庭上午在張貼國民黨「第21屆中央委員選舉公告」時受訪表示，他昨天到新竹市、新竹縣、苗栗縣拜訪2位縣長、3位議長，對民進黨強推地制法修法，讓竹竹合併升格這件事，大家都認為是因人設事、選舉考量，且未尊重地方議會，也未徵詢民意。

黃健庭說，對照過去不論是高雄、台南、台中縣市合併升格，或台北縣、桃園縣的獨立升格，都是經過至少4、5年的協商、籌備過程，這次民進黨急就章想要趕在明年選舉前強行通過，根本就是兒戲。

他指出，新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌都認同國土規劃不應該只有新竹縣市的問題，牽涉到整體更宏觀與前瞻的考量，因此也都呼應國民黨主席朱立倫提出的主張，應成立「竹竹苗科技都籌備委員會」，並在2026年正式施行，相信這才是更完備、周延的做法。

黃健庭表示，針對竹竹合併議題，這段時間黨中央與立法院黨團一直有在研商，雖然國民黨因席次無法阻擋民進黨，民進黨擺出「只要我想要，有什麼不可以」的態勢；但如果民進黨還是一意孤行，國民黨也已做好應戰準備。（編輯：謝佳珍）1101224