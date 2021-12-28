巡察行政院 監委關注國防自主、採購武器防弊

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監察院28日巡察行政院。監委賴鼎銘關注國防自主議題，他認為，應長期培植國機、國艦國造人才，採購武器特別預算應注意防弊及履約管考機制。中央社記者郭日曉攝 110年12月28日

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察院今天巡察行政院。監委賴鼎銘關注國防自主議題，他認為，應長期培植國機、國艦國造人才，採購武器特別預算應注意防弊及履約管考機制；國防部說，將整合國內團隊，強化國防產業人力。

監察院110年巡察行政院會議上午在行政院展開，由監察院長陳菊帶隊巡察，監委針對不同議題提出詢問，並由行政院長蘇貞昌與各部會首長就重點項目提出說明。

監察院透過新聞稿指出，監察委員、外交及國防委員會召集人賴鼎銘針對「國防自主推動成效與檢討」議題表示，受限於國際環境，外購武器的來源及質量遭到限制，為維護國家安全，推動國防自主政策自有其必要性及重要性。

賴鼎銘說，政府推動國防自主，仍須克服與面對許多難題，例如新一代飛彈巡防艦獲得期程順延、潛艦國造紅區裝備依賴國外進口、國機國造關鍵系統仍須依賴國外技術、延長國造飛彈射程、紅隼火箭彈射程及穿甲力再提升、強化國軍電子戰裝備等。

賴鼎銘指出，各項國防自主計畫中，中科院承擔極為重要角色，是推動國防自主政策的重鎮，除新式武器研發外，同時被賦予武器裝備回廠維修及延壽，消失性商源的零組件開發等任務，業務量吃重，導致若干科研計畫進度落後，需設法解決。

賴鼎銘表示，可經由工業合作，確實達成提升國防自主目標；國軍建案規畫應更加嚴謹，避免造成軍事投資浪費；長期培植國機、國艦國造人才，累積科研技術能量深根國內；整合國內產官學，合力推動國防自主，加速研發各項紅區裝備。

賴鼎銘說，發展國產反裝甲武器時，應配發到現役及後備部隊，以提升國軍整體戰力；編列採購武器特別預算時，也應注意防弊及履約管考機制。

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國防部副部長柏鴻輝表示，人才培育是國防自主重要資產，居於重要關鍵，以往開發IDF戰機的藍圖都完整保存，所以能在短期開發出勇鷹號高教機；未來國防部將努力整合國內相關團隊，以強化國防產業人力。

柏鴻輝說，在建立國防產業鏈及開發關鍵零組件上，將嘗試從國際合作及逆向工程尋求突破。另在「海空戰力提升計畫採購特別條例」編列新台幣2400億元特別預算，自製高效能武器裝備方面，將依監委提示注意防弊及履約管考機制，以快速提升防衛作戰可恃戰力。（編輯：郭無患）1101228