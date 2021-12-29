朱立倫：沒人在乎林智堅選不選大新竹市長

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新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長，國民黨主席朱立倫（前）29日出席2021年第一屆全國動物保護會議前受訪表示，沒有人在乎林智堅要不要選大新竹市長，國民黨在乎的是台灣整體的國土規劃、財政收支劃分、竹竹苗長期願景與發展，不會因為一人或一黨之私。中央社記者張皓安攝 110年12月29日

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長，國民黨主席朱立倫今天說，沒人在乎林智堅選不選；歡迎總統蔡英文與在野黨一起對國土規劃等進行完整討論，其他的個人，他並不在意。

新竹縣市合併升格議題引發討論，林智堅27日宣布不參選大新竹市長，並邀朱立倫公開辯論，讓民眾了解雙方各自提出的竹竹合併升格及竹竹苗合併升格。

朱立倫上午出席2021第一屆全動物保護會議前受訪表示，沒有人在乎林智堅要不要選大新竹市長，國民黨在乎的是台灣整體的國土規劃、財政收支劃分、竹竹苗長期願景與發展，不會因為一人或一黨之私。

朱立倫說，如果沒有完整的國土規劃與財政收支劃分，一切都是假的，國民黨完全贊成大新竹要發展，但一定要有完整配套，以及配合足夠的財政支持，也要讓地方充分參與，怎麼可以用完全沒規劃、破壞台灣發展的方式，就只是為了一人、一黨之私。

面對林智堅邀請辯論，朱立倫說，歡迎總統蔡英文與在野黨一起深入對國土規劃、財政劃分進行完整討論，至於其他的個人，他並不在意。

談到訪美議題，朱立倫表示，台美關係是台灣未來發展非常重要的基礎，國民黨長期親美路線不會改變，駐美代表處的規劃與籌備進度超前，國民黨副主席夏立言正在美國訪問，他希望在適當時機，原則是農曆年後，安排訪美。

有民調顯示，四大公投之後，在支持度與好感度上，民進黨與國民黨持續拉大距離；朱立倫說，對於各多元民調，他沒有意見也不是這麼在意，國民黨逐漸在凝聚與團結，他在乎的是與人民站在一起，民生、健康、環保、動保等重要議題，國民黨會與民眾站在一起。

此外，中廣董事長趙少康建議朱立倫選桃園市長，朱立倫表示，國民黨會有完整規劃與布局，他不會受到任何干擾，一定會推出最強的團隊與候選人；當然會參考個別、個人的建議，但不會受到民進黨或外界的干擾。（編輯：謝佳珍）1101229