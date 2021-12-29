海軍：潛艦裝備111年將陸續抵台 主次裝備均籌獲

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（中央社記者游凱翔台北29日電）立法院今天審查111年度潛艦國造預算，在野黨提案凍結30億元。但海軍強調，潛艦107項主次裝備已全數獲得，明年相關裝備陸續抵達且是建造與付款高峰，若此案凍結，將影響國際及外商對台灣推動潛艦國造的信心。

民國111年度國防預算書（公開部分）內容刊載，海軍共編列新台幣493億6170萬元、108年至114年持續預算，打造1艘原型潛艦，全案預計114年執行完畢，其中付款高峰為明年，預算金額95億4624萬元。

立法院外交及國防委員會審查民國111年度國防部公開預算，國民黨立委馬文君、溫玉霞、陳以信上午對海軍後續系統整合能力、主合約商全案管制作業能力提出疑義，提案凍結30億元。

馬文君說，澳洲日前造艦失敗，台灣都沒記取教訓，面臨阻礙比這些國家還多卻這麼樂觀，自認進度都沒有問題；潛艦日前安龍只是整個造艦案進程約20%，再加上土耳其日前不同意供售魚雷誘標案，拿不回已付款項，代表潛艦基本及生產設計都必須修正，因此不需要急著通過這筆預算。

馬文君批評，海軍日前在國會對輸出許可取得甚至公然說謊，宣稱所有主次裝備均全數獲得，但立院預算中心去年9月揭露，潛艦34項主次裝備尚未取得，且連現有的劍龍級潛艦升級案都要延宕3年，海軍怎會這麼有信心認為潛艦會如期、如質完成。

民進黨立委趙天麟表示，國民黨每年在潛艦國案都提非常高比例、鉅額的凍結，「明知不可為而為之」，所講的事情都非事實，台灣好不容易要潛艦國造，「凍結30億能看嗎」？

趙天麟指出，中共處心積慮阻擋台灣潛艦案，國會應不分黨派團結，也希望海軍好好回應馬文君的質疑。

民進黨立委蔡適應則認為，國家安全與政黨無關，並非說支持誰就可免於中共攻擊；潛艦是台灣不對稱戰力的一環，他建議將此案保留到第二階段，並以秘密會議方式處理。

針對魚雷誘標一案，海軍參謀長蔣正國中將解釋，此案非屬潛艦國造的必要裝備，是後面才納入欲籌獲項目，並由台船進行採購。

蔣正國指出，海軍日前常常提到107項主次項裝備，目前已經全數獲得，且沒有所謂付出款項無法回收的問題，若受到干擾而無法履約，相關預付款都有收回，並沒有浪費公帑。

他說，潛艦具隱秘性高、殺傷力高特性，是國軍不對稱作戰的發展項目，也是台灣造船能力及技術的重要里程碑，執行迄今確實遭遇許多困難。

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但蔣正國表示，在國防部、台船及中科院的努力下，困難均一一克服，明年也是各項裝備抵台最重要的一年，更是建造及付款高峰期，相關款項給付更經過公正第三方會計事務所審查，如果此案凍結，將影響國際及外商對台灣推動潛艦國造的信心。

身兼外交及國防委員會召集委員的陳以信裁示，此案保留至第二輪協商，並優先處理、以秘密會議方式進行詢答。（編輯：康世人）1101229