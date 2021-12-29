敵情威脅增加 邱國正：國軍有能耐面對考驗

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（中央社記者游凱翔台北29日電）外媒分析，明年中國領導人習近平任期將進入第3任，台灣也要選舉縣市長，共機擾台架次可能增加。國防部長邱國正今天表示，國軍唯一且必須做的就是戰備整備，嚴格考驗有無能耐面對，目前為止是「可以的」。

立法院外交及國防委員會上午審查民國111年度國防部公開預算。

彭博新聞（Bloomberg News）報導，明年台海兩岸政治上都有重要進程，緊張局勢很可能進一步加劇。中共預計明年召開20大，一般預料領導人習近平將邁入第3任期；台灣總統蔡英文也將面臨被視為下屆總統大選風向球的縣市長選舉；今年的擾台共機數量超過2020年的2倍，台灣明年面對的次數料將更多。

邱國正接受媒體訪問時表示，敵情威脅愈來愈大，國軍壓力也愈大，國防部責無旁貸都會面對；國軍唯一、且應該要做的就是「戰備整備」。

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邱國正指出，國軍戰備與整備是不分時間的，不只是今年、明年而已，國防部也一直強調「料敵從寬、量敵從嚴」，國防部不斷嚴格考驗國軍有無能耐去面對，目前為止，國軍是「可以的」。

美國總統拜登27日簽署「國防授權法」，法案建議美國防部邀請台灣參加明年環太平洋軍演，並強化台灣不對稱戰力。邱國正表示，樂見任何一個團隊、國家對台灣的正面幫助，但未來若有進展仍要評估，量力而為，樂於配合不是照單全收，國防部會進一步評估。（編輯：郭無患）1101229