立院何時開臨時會 民進黨團擬請游錫堃明年1/5協商

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（中央社記者王揚宇、林育瑄台北29日電）外界關注立法院何時召開臨時會，處理民國111年度中央政府總預算案等案；民進黨立法院黨團書記長蔡適應今天說，黨團擬請立法院長游錫堃在明年1月5日召集朝野協商，討論臨時會相關事宜。

蔡適應也說，民進黨團希望能在臨時會能討論的「基本款」，包括111年度中央政府總預算案、新台幣2373億元的海空戰力提升計畫採購特別預算案及修憲議題。

立法院朝野黨團23日協商達成共識，各黨團同意111年度中央政府總預算案（公務預算部分），最遲於111年1月28日以前完成三讀程序，且不提復議。

立法院法定會期將於12月31日結束，但包括111年度中央政府總預算案等案，仍未完成三讀，而立法院昨天舉行第10屆第4會期最後一次院會，游錫堃呼籲，111年度中央政府總預算案（公務預算部分），依照黨團協商結論，至遲將於明年1月28日前完成三讀，大家全力以赴，依約實現。

為此，外界關注立法院何時召開臨時會，處理相關議案；蔡適應今天接受媒體聯訪說，黨團擬請游錫堃明年1月5日召集黨團協商，討論臨時會相關事宜，也可能會在當天舉行談話會，決定臨時會召開的期程與處理的特定議案。

蔡適應表示，黨團目前希望臨時會要處理的部分，包括111年度中央政府總預算案、新台幣2373億元的海空戰力提升計畫採購特別預算案，而黨團總召柯建銘今天在中常會也有提到，希望在臨時會討論地制法修法及修憲議題。

此外，蔡適應指出，臨時會舉行期間，可能立法院財政委員會要開一天的會，因為要彙整各委員會提報的總預算案，沒問題就能送院會討論；但是否會有其他人提議，如果財政委員會開會的話，是否其他委員會也一起開，他不曉得，這留待朝野協商時討論。

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至於民進黨團除了幾項預算案外，是否會在臨時會處理其他法案，例如地方制度法修法等；蔡適應說，待黨團討論後，才會送出召開臨時會的提案。

此外，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳接受中央社記者訪問，被問到預計要召開臨時會的時間；她說，因為現在在考慮，除了總預算案跟特別預算案比較重要外，這幾天外界關注的地制法修法要不要放入臨時會中，以及其他的法律案要不要放進臨時會裡，而「目前我們還沒討論清楚，什麼時候比較好」。（編輯：蘇龍麒）1101229