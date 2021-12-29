徐國勇：酒駕是全民公敵 加強全國取締

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（中央社記者賴于榛台北29日電）近日酒駕事件頻傳，內政部長徐國勇今天表示，解決酒駕問題要從多方面著手，最重要需讓民眾意識到「酒駕是全民公敵」，自律才能解決問題；另外，元旦連假以及農曆春節前將加強全國性酒駕取締。

徐國勇今天在臉書表示，再度發生酒駕肇事的不幸事件令人感到非常痛心，他認為，解決酒駕問題要從多方面著手，最重要是要讓人民從內心意識到「酒駕是全民公敵」，自律才能根本解決問題，而無法自律者，將藉由修法等嚴格執法的他律手段，嚴格執行。

但徐國勇說，嚴刑峻法在短期內一定有效，為避免人民對法律產生麻痺感或心存僥倖，所以更重要的還是從心理等各方面宣導。

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他表示，警政署、全國各警察局將在元旦連假以及農曆春節前加強全國性酒駕取締，採不定期、不定時於各地熱點進行，盼透過加強外部力量，要求這些不能自律的民眾遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」。

徐國勇指出，年底到了有許多餐敘，呼籲民眾千萬勿有僥倖心態，以為喝一小杯、等一會兒酒就退了，還可以開車，這是錯誤的觀念，「只要沾了一點酒，就不要開車」，找代駕或搭計程車都很方便，安全回家最重要，不要冒險、害人害己。（編輯：蘇志宗）1101229