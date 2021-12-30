立院臨時會 民進黨團盼討論總預算、修憲等

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（中央社記者王揚宇台北30日電）民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，立法院臨時會一定要召開，黨團希望討論111年度中央政府總預算案、新台幣2373億元的海空戰力提升計畫採購特別預算案及修憲議題。

劉世芳上午在「迎接數位新時代，友善生養更安心，國家安全更有力」記者會說，要召開臨時會，會先有談話會，至於何時舉行談話會，黨團會再考量，可能下週就上場。

至於臨時會討論哪些議案，劉世芳表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案、總預算案，以及修憲議題，這3項是確定的方向。

攸關大新竹合併升格的地方制度法修正草案，是否在臨時會討論，劉世芳表示，其他重大議案、法案，黨團還在盤點、協調中。

民進黨團書記長蔡適應表示，這會期已通過海空戰力提升計畫採購特別條例，特別預算也已送出委員會，希望在明年1月的臨時會完成二、三讀，讓國防部等相關單位可以執行預算，加強台灣的不對稱戰力。

媒體詢問近期酒駕肇事案件頻傳，是否應加重刑罰，劉世芳說，遏止酒駕沒有政黨之分，必須結合刑法、交通法規及酒癮戒治等，提出好的方法。（編輯：謝佳珍）1101230