國營事業補助建設 民進黨高市黨部籲正面看待

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市地方建設爭取國營事業等企業協助，民進黨高雄市黨部今天表示，市長陳其邁爭取經費挹注建設值得肯定，且依法有據，企業社會責任參與高雄發展，籲外界正面看待高雄建設進步。

國營事業挹注高雄地方建設，國民黨高雄市議員陳麗娜今天發布新聞稿指中油工安事故不斷、台電電廠操作許可握在市府手裡、中鋼也是高捷公司最大股東，現在大筆捐錢給市府，質疑恐影響市府對其監督力道。

民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟今天則透過新聞稿強調，中油、台電在設廠縣市有回饋金制度，台電也依電業法65條規定協助地區發展，包括高雄、新北及台中都有相關補助金。

趙天麟說，台電2019年提供中火周邊電協金新台幣2.6億元，2020年2.2億元，各縣市對電協金的使用方式不同，新北市申請作野柳漁港製冰冷凍改善、瑞芳公共藝術及點燈等。

趙天麟表示，高雄市是全台電廠數及發電量最高的縣市，陳其邁上任後和中央合作並爭取建設經費，是市長能力展現，籲外界勿扭曲公民營機構參與高雄建設的用心。

趙天麟並指，企業捐助壽山動物園改建不只台電，很多高雄市在地業者認同這是企業社會責任而參與，重點在於市府如何有效運用及做好改建工程，讓動物園成為寓教於樂的景點。（編輯：謝雅竹）1101230