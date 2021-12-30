民團質疑司法改革成效 籲政府正視人民需求

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（中央社記者王揚宇台北30日電）台灣陪審團協會等民間團體，今天召開司法改革年終記者會，對今年司法改革作出「司法改革迷航，懲戒制度崩壞」評語，呼籲政府正視人民需求，制定符合台灣人民需要的政策方向。

台灣陪審團協會、台灣維新及台灣永社等民間團體今天在立法院召開記者會，作上述表示。

台灣陪審團協會質疑，政府推動司法改革工作，但回顧這一年來，多項司法改革政策，例如增加訴訟層級等，無助於改善不良的司法體質，讓司法改革淪為司法迷航。

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台灣陪審團協會也指出5項司改政策方向錯誤，包括疊床架屋式的裁判憲法訴訟制度、用專業法官取代專家證人的商業法院、為德不卒的國賠法修法、「石木欽案懲戒案件」代表司法官懲戒制度的全面崩壞，以及法官評鑑制度及懲戒法院反成不適任司法官的護身符。

與會團體呼籲，政府應正視人民需求，制定符合台灣人民需要的政策方向，而2023年即將上路的國民法官制度，也應重新嚴謹審視，切勿急功近利，以免讓人民對台灣司法越來越沒有信心。（編輯：林興盟）1101230