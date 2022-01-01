慶賀新年心繫國家 印尼泗水僑界舉行元旦升旗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

旅居印尼東爪哇泗水的僑胞1日在泗水的台灣學校舉行元旦升旗典禮，祝賀中華民國國運昌隆，台灣和印尼的友誼堅實長存。（中華民國駐泗水辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年1月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟雅加達1日專電）旅居印尼東爪哇泗水的僑胞今天舉行元旦升旗典禮，一早人人手持中華民國國旗出席，在泗水台灣學校慶賀新年新氣象，祝賀中華民國國運昌隆，台灣和印尼的友誼堅實長存。

在泗水（Surabaya）的元旦升旗由泗水台商會、台灣學校合辦。今年受限於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的防疫規定，雅加達台北學校停辦元旦升旗。

中華民國駐泗水辦事處處長林鼎翔在典禮致詞，他感謝泗水僑胞心繫國家的熱情，在做好防疫措施和保持社交距離下，主動齊聚台灣學校，參加升旗典禮。

駐泗水辦事處發布新聞稿指出，僑胞手持國旗參加升旗，隨著國歌和國旗歌響起，眾人合唱，國旗冉冉升起，象徵台灣不但沒有被疫情打倒，反而逆勢揚升，在抗疫、經濟、運動及民主建設等方面都有亮麗成績單，海內外國人僑胞與有榮焉。

林鼎翔指出，2021年雖然充滿挑戰，也彰顯泗水地區僑胞的韌性與毅力；展望2022年，祝願泗水僑胞安康共好，中華民國國運昌隆，台印友誼堅實長存。

泗水台商會並同時舉行第16屆理事長交接及理監事授證典禮。

新任台商會理事長徐漢文表示，將致力團結商會與開拓商機，培養台商青年新秀，齊心為在海外的台灣商貿發展打拼，擦亮台灣的金字招牌。

林鼎翔並致贈記念牌給卸任的僑務委員林昭全、台商會理事長蔡登豐，感謝他們對泗水僑界及商界的熱忱服務與卓越貢獻。

林鼎翔也代表僑委會頒發僑務促進委員聘書給泗水的僑領蘇毅賢。出席升旗典禮的僑領還包括印尼台商總會總會長王安左、萬隆台商會理事長陳明山、監事長馮志仁、泗水台灣學校董事長呂窗雄等人。（編輯：高照芬）1110101