國民黨：總統元旦談話美化政績 民眾感受有落差

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）對於總統蔡英文今天的元旦談話，國民黨指出，蔡總統談話內容過度美化現狀與政績，與民眾感受有落差如同「平行台灣」；展望新的一年，期待蔡總統可以修正錯誤政策，真正傾聽民意。

蔡總統今天出席元旦升旗典禮、發表新年談話宣示四大施政主軸，並重申挺香港立場不會改變；她提醒北京當局，軍事不是解決兩岸分歧的選項，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

國民黨文傳會晚間透過新聞稿表示，蔡總統四大談話主軸列舉「維持經濟發展動能」，試問2021年四次大跳電，如何穩固企業投資信心；蔡總統提到「鞏固社會安全體系」，但2021年光是見諸報章的就有超商店員被刺死跟挖眼、新生兒創史上最低等事件。

文傳會指出，蔡總統誇耀經濟成長率與股市數字創新高，沒有提的是，根據主計總處最新統計至2020年資料，台灣每戶可支配所得差距倍數擴大至6.13倍，不僅連3年上揚，更創8年以來最大，顯示貧富差距持續擴大當中。

文傳會表示，相較國民黨主席朱立倫在國民黨舉辦的元旦升旗談話中，提到的面對國際的民主自由角色、兩岸和平促進者、台灣國土規劃整體格局、憲改四大主軸、結合大智庫對民生議題提出創新務實解方等倡議，朝野與社會也應思考共商。

文傳會指出，台灣應該做和平的促進者而非麻煩的製造者，展望新的一年，期待蔡總統可以修正錯誤政策，真正傾聽民意，對台灣發展的各項民生議題提出務實解方，切勿再以升高意識形態、政黨對決的方式處理公共議題。（編輯：林克倫）1110101