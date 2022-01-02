舊金山僑界元旦升旗 擊鼓舞獅旗隊迎朝陽

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在舞龍舞獅的儀式下，舊金山灣區當地政要與台僑戴著口罩、揮舞小國旗，熱情參與，在元旦的初陽下，迎接2022年的第一天。（駐舊金山辦事處提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年1月2日

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（中央社記者周世惠舊金山1日專電）舊金山灣區僑界今天在南灣僑教中心廣場舉行中華民國111年元旦升旗典禮，由擊鼓表演開場、舞獅團祥獅獻瑞，再由旗隊護送國旗進場。駐舊金山辦事處長賴銘琪說，過去一年台美在經貿與防疫合作互惠，期許新的一年會更好。

美西時間1月1日一大早，位於矽谷聖荷西以北的米爾皮塔斯（Milpitas）南灣僑教中心廣場前，戴著口罩的僑界人士參加元旦升旗典禮，迎接新的一年。

元旦升旗典禮由金山灣區中華民國國慶委員會主任委員林美蓮籌畫，活動首先由帕羅奧圖（Palo Alto）鼓舞健身團擊鼓表演開場，接著海外青年志工（FASCA）舞獅團祥獅獻瑞，並由中華民國舊金山灣區黃埔旗隊護送國旗進場，在國慶委員會前主委們帶領合唱的莊嚴國歌聲中，與現場民眾看著國旗冉冉升起。

駐舊金山辦事處長賴銘琪致詞時表示，過去一年台美在經貿、防疫等許多方面合作、互助互惠，台美關係堅若磐石。他說，台灣的國際支持越來越強，但挑戰仍然很大，期許未來一年台灣繼續向前走，在政府及人民共同努力下，新的一年會比去年更好。

南灣僑教中心是當地僑社舉辦活動、演講和聚會的重要地點。米爾皮塔斯位於舊金山東南方約80公里、聖荷西（San Jose）北方約20公里。

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這是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的第二個元旦，當地僑胞做好個人防疫措施維持升旗傳統、互道對新年新氣象的期待。出席者除了賴銘琪伉儷及辦事處人員外，還有金山灣區僑教中心主任閻樹榮及中心人員、聖克拉拉郡（Santa Clara County）議員李洲曉（Otto Lee）伉儷、佛利蒙特（Fremont）市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵陽、市議員黃潔宜（Teresa Keng）、米爾皮塔斯副市長蒙塔諾（Carmen Montano）以及舊金山南灣多位學區官員。

另外，僑務委員呂玉貞、王龍文、鍾振乾、李文雄、李漢文、魏德珍、駐美中華總會館前總董鄧灼照、周達昌等人也熱情參與。（編輯：郭中翰）1110102

舊金山僑界1日在加州米爾皮塔斯（Milpitas）南灣僑教中心廣場前舉行元旦升旗儀式，場面莊嚴隆重。（駐舊金山辦事處提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年1月2日

駐舊金山台北經文處長賴銘琪（左）在元旦升旗典禮致詞表示，期許未來一年，台灣繼續向前走，新的一年會更好。圖右為金山灣區中華民國國慶委員會主委林美蓮。（駐舊金山辦事處提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年1月2日