陳水扁主持廣播節目將滿週年 最想邀訪蔡總統

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前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」將滿週年，2日中午在高雄舉辦週年慶餐會，陳水扁致詞指出，他「上台」，是「上階不上台」，只是這個階做得比較高、面積比較大。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」將滿週年，今天中午在高雄舉辦週年慶餐會。陳水扁說，如果可以的話，最想邀總統蔡英文上節目，也確信蔡總統愈做愈好，對蔡總統有信心。

陳水扁在微微笑廣播網主持「有夢上水」節目將滿1週年，今天中午在高雄舉辦週年慶餐會，包括桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、民主進步黨立委邱議瑩等人出席。

陳水扁在餐會前被媒體問到對蔡總統元旦談話的看法。對此，陳水扁說，他沒時間看電視，但相信蔡總統每次的談話，一定有非常深遠的意義要告訴大家、勉勵國人，他也確信蔡總統愈做愈好，對蔡總統有信心。

餐會開始後，陳水扁致詞指出，他「上台」，是「上階不上台」，只是這個階做得比較高、面積比較大；他今天也是「致詞不演講、訪問不受訪」。

陳水扁說，感謝高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝，沒有陳順勝，他不可能保外就醫，扁案也不可能停審，他更不可能回家、還可以主持廣播節目。他也感謝所有節目人員，還有接受他訪問的來賓們，大家情義相挺，讓他一點都不孤單。

陳水扁表示，有人關心他接下來想訪問誰，如果可以的話，他很想訪問台北市長柯文哲，因為柯文哲的故事精彩，但綠營不愛。

他說，也想邀請副總統賴清德，但要排第1位最想邀請的人，應該就是蔡總統，但他知道這是不可能的事，只希望有一天能達成。

陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，2021年1月3日開播。（編輯：戴光育）1110102