阿根廷僑民元旦升旗 駐阿代表分享經貿佳績

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

阿根廷僑界舉行中華民國111年元旦升旗典禮。台僑不畏風雨，在新年第一天團結出席升旗典禮，期許未來台阿關係發展更加良好。（駐阿根廷辦事處提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯2日專電）阿根廷僑民1日舉行2022年元旦升旗典禮，駐阿根廷代表曹立傑向僑民分享2021年台阿經貿進出口大幅成長，也感謝僑民多年來對台灣的支持。

主辦單位阿根廷台灣僑民聯合會考量阿根廷耶誕假期後，新冠肺炎疫情確診數再次激增，因此僅邀請重要僑領參加在戶外舉辦的元旦升旗典禮。他們全程配戴口罩，出席在雨中進行的升旗典禮。

曹立傑受邀出席元旦升旗典禮，他致詞時表示，過去一年，台灣外銷訂單連續21個月成長，失業率是21年來同期最低、投資率是21年新高，創造3個21的奇蹟。

根據經濟部國際貿易局統計資料顯示，2021年台阿經貿進出口金額較2020年11月止同期大幅增加54%，曹立傑表示，未來將繼續與僑界一起努力，拓展台阿雙方經濟交流機會，加深交流廣度。（編輯：林憬屏）1110102