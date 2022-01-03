民進黨立院黨團站路口相挺 不同意罷免林昶佐

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民進黨立法院黨團總召柯建銘（前右3）、幹事長劉世芳（前右2）、副幹事長黃世杰（前左2）、副書記長洪申翰（前左1）及立委許智傑（前右1）、吳思瑤（前左3）等人3日陪同無黨籍立委林昶佐（中）到路口宣傳反辦免，呼籲選民9日投下不同意罷免票。中央社記者鄭清元攝 111年1月3日

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（中央社記者王揚宇台北3日電）無黨籍立委林昶佐罷免案9日將登場。民進黨立法院黨團總召柯建銘等人今天與林昶佐站路口宣傳不同意罷免；柯建銘說，林昶佐是優質立委，不該受到罷免的待遇，拜託選民站出來，讓林昶佐繼續留在國會。

台北市9日將進行第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案投票。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、副書記長洪申翰及立委鄭運鵬、許智傑、吳思瑤及蔡易餘，今天與林昶佐在台北市西園路2段與西藏路口，呼籲民眾9日當天要出來投票，反對罷免。

柯建銘會後接受媒體聯訪指出，黨團幹部與成員站在這，就是為了「反罷免、挺昶佐」，因為林昶佐是一位優秀立委，不該受到罷免的待遇；長期觀察林昶佐，雖然他常與黨團的意見不一樣，但林昶佐非常專業、認真，既本土化又有國際觀，也堅持理想、會獨立思考。

柯建銘說，林昶佐常為了選區的選民服務案件，到他的辦公室拜託好多次，為了法案也會鍥而不捨溝通，真的很認真。因此黨團成員今天站出來，一致支持林昶佐，也拜託中正、萬華的選民站出來，發揮正義感，不要讓林昶佐孤單，不要發生任何遺憾，讓林昶佐繼續留在立法院，一起為台灣民主、國家發展打拚。

林昶佐則說，感謝大家的聲援，跟他一起並肩作戰，希望選民9日當天出來投票，投下不同意罷免票，相信一定可以安然度過、克服這個難關。（編輯：楊凱翔）1110103

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日登場，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳（2排右）、副幹事長黃世杰（後排左）、副書記長洪申翰（後排右）及立委許智傑（前排右）、吳思瑤（前排左）3日陪同林昶佐（2排左）在路口宣傳反罷免，拿起手機與林昶佐自拍提振士氣。中央社記者鄭清元攝 111年1月3日