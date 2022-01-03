綠營提案5日開臨時會 納一修憲、二預算、十法案

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天召開記者會表示，黨團提案，提請立法院於5日至28日召開臨時會，處理修憲議題及2大預算案，並將攸關大新竹合併升格的地制法修正草案等案，納入臨時會討論議案中。

柯建銘也說，黨團今天送案後，期待立法院長游錫堃4日能召開朝野協商，5日舉行談話會，各黨要提什麼法案，再來處理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、副書記長洪申翰及立委蔡易餘、鄭運鵬今天召開「2022新挑戰；一修憲、二預算、十法案」記者會，說明民進黨團提案欲召開臨時會的內容。

柯建銘說，這次召開臨時會有其必要性與急迫性，希望朝野各黨面對國家新挑戰能一起合作，在臨時會中依序處理完畢。

關於臨時會要討論的議案，柯建銘說，修憲現在已經到了不處理不行的階段，最有共識的18歲公民權，最晚2月底前要出委員會，請各黨不要忽略；針對111年度中央政府總預算案、新台幣2373億元的海空戰力提升計畫採購特別預算案，也要在臨時會處理。

柯建銘說，地方制度法第4條條文修正草案也放入這次臨時會的討論議案中，而且這是「沒有林智堅的地制法」，請大家理性面對，況且國民黨主席朱立倫也說過，贊成竹竹併，相信朝野如果能攜手合作，地制法是能修得過的。

柯建銘指出，不管任何情況下，新竹市長林智堅都不可能參選合併升格後的大新竹市長，請國民黨不要有「恐林症」。

媒體詢問，外界質疑地制法修法，目前只有一個版本就要討論，行政院應該要提出版本。

提出地制法修正草案的柯建銘回應，沒有說立法院審查法案，一定要有行政院的版本，而且過去有很多不是行政院版的法案，也在立法院會通過。

柯建銘表示，地制法修正是可以好好討論的問題，各黨都可以提出修正版本，希望大家不要拿任何理由來搪塞，請好好面對，攜手合作。

除了地制法修正案之外，民進黨團希望在臨時會討論的法案，包括私立高級中等以上學校退場條例草案、產業創新條例第10條之一條文草案、性別平等教育法部分條文修正草案，以及攸關精障犯罪暫行安置的刑法、刑事訴訟法等配套修法，和針對允總統核定參謀總長延役的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案。

關於臨時會召開期程，民進黨團提案指出，5日至28日召開第4會期第一次臨時會，5日中午舉行程序委員會，5日下午舉行第一次會議，並與10日及11日為一次會；24日至28日為第二次會議。

此外，6日、7日、12日、13日、14日及17日至22日，召開委員會會議；6日舉行第10屆修憲委員會第2次全體委員會議。（編輯：郭無患）1110103