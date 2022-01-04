調查班第58期結業 總統期勉掌握科技成優秀尖兵

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（中央社記者蕭博文台北4日電）法務部調查局今天舉行調查班第58期結業典禮，總統蔡英文致詞時肯定調查局在反滲透、反情報工作表現，並期勉學員堅守崗位，掌握科技趨勢，因應不斷翻新犯罪手法。

調查班第58期共103人結業，平均年齡26歲，專業學養涵蓋法律、財經、營繕、化學、醫學等，並有多人曾通過國安、財稅、警察、監獄官等考試，另有多人曾分別從事法官助理、記者等工作。

結業典禮於由總統親臨主持，國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民及憲兵指揮部指揮官周廣齊等貴賓到場觀禮。

總統致詞時表示，新的一年剛開始，就來到調查局迎接新一批尖兵正式投入調查工作行列，特別令人振奮。

總統表示，調查局肩負維護國家安全、防制重大犯罪任務，近年來在國際情勢及對岸威脅挑戰之下，國安工作複雜性和挑戰性也越來越高，面對假訊息攻擊、認知作戰，國安團隊除了要充分掌握情資，更要統合各部會力量來確保國家安全與社會安定。

蔡總統說，過去一年來調查局在反滲透、反情報有亮眼表現，在資安工作上也協助多家上市櫃公司瓦解殭屍病毒傳播，維護網域國境安全，並嘗試新的宣傳手法拍攝國安影片，建立全民安全防護意識。

總統表示，調查局持續為國家安全扮演重要防衛角色，每項工作背後都有同仁辛苦投入，期許學員未來無論參與任何案件、擔任任何角色，都能夠堅守崗位、全力投入，持續掌握科技趨勢，因應不斷翻新犯罪手法，成為優秀尖兵。

總統最後勉勵調查局同仁不要忘記投身調查工作初衷，持續懷抱使命感與熱情，全力以赴。（編輯：方沛清）1110104

法務部調查局4日舉行調查班第58期結業典禮，總統蔡英文（圖）致詞時肯定調查局在反滲透、反情報工作表現，並期勉學員堅守崗位，掌握科技趨勢，因應不斷翻新犯罪手法。中央社記者郭日曉攝 111年1月4日

法務部調查局4日舉行調查班第58期結業典禮，總統蔡英文（前左）出席，並頒獎表揚結訓成績前3名的學員。圖前右為第一名陳玠安。中央社記者郭日曉攝 111年1月4日

法務部調查局4日舉行調查班第58期結業典禮，總統蔡英文（後）親臨主持，學員代表宣誓效忠。中央社記者郭日曉攝 111年1月4日

法務部調查局4日舉行調查班第58期結業典禮，共103人結業，平均年齡26歲。圖為結業總成績前3名學員合影，第1名陳玠安（中）、第2名陳欣汝（左）、第3名吳冠杰（右）。中央社記者郭日曉攝 111年1月4日

法務部調查局4日舉行調查班第58期結業典禮，總統蔡英文（前左）出席主持，國安會祕書長顧立雄（後中）、法務部長蔡清祥（後右）等貴賓到場觀禮。中央社記者郭日曉攝 111年1月4日

法務部調查局4日舉行調查班第58期結業典禮，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，眾人合影後隨即將口罩戴上。中央社記者郭日曉攝 111年1月4日