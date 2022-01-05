馬英九：核二核三應推遲除役 進行能源再轉型

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（中央社記者陳俊華台北5日電）前總統馬英九今天說，近年幾次大停電都與缺電有關，呼籲核二、核三電廠除役時間應再暫緩、延後，同時修正能源政策，進行能源再轉型；增建核電廠是世界的現實，台灣應跟上時代。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人，晚間出席台北內湖科技園區發展協會20週年慶暨歲末聯歡晚會。

馬英九致詞時表示，台灣工業界最大問題就是缺電，「重啟核四」公投未通過，隔天鴻海創辦人郭台銘就預告今年一定會缺電，前幾天經濟部公布2025年「非核家園」構想，綠電還差5%，無法達到20%的目標，非核家園必然跳票。

馬英九說，2017年8月15日全台大停電、去年5月又兩度停電，這些都直接、間接跟台灣缺電有關，都靠核二、核三廠緊急搶救才恢復正常；呼籲政府核二、核三電廠原訂除役時間，應該再暫緩、延後，避免發生大停電時沒有救兵，同時應修正現有能源政策，進行能源再轉型。

馬英九表示，全世界除德國、奧地利，幾乎沒有國家反核，無論美國、歐盟都將核能視為綠能，因為不會排碳、甲烷；美國除了讓核電廠延役，更協助烏克蘭、巴西、印尼等國，出資新建6座核電廠。

馬英九說，除法國、日本在增建核電廠，中國大陸更準備在2030年前興建150座電廠，將共有202座核電廠，變成世界第一大核電國。全世界核能機組從現在的440座，到2030年時將超過600座，這就是世界的現實，台灣如果不想被邊緣化，就必須跟上時代。

朱立倫表示，對內科來講，交通還是最關鍵，他在新北市長任內提出「三環三線」，其中「汐止民生線」跟內科密不可分，第一期從內科的舊宗站，一路往東行到汐止，第二期走民生東路到大稻埕；很可惜至今還沒動工，影響內科交通非常多。

朱立倫也向中央、台北市政府喊話，「新北市早就準備好了，趕快動工」解決內科的交通問題。

朱立倫說，對於台灣的工業區來講，容積限制還是太過嚴格，他曾提出若希望台商回台，要把所有工業區、尤其蛋黃區容積至少增加50%以上，其實只要把交通解決，不應該只有增加50%，至少可以加倍，讓更多廠商回台灣設廠、設公司，相信大家一定會贊成。（編輯：林興盟）1110105