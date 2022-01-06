遣返中國籍偷渡犯 法務部：兩岸共打正常進行中

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（中央社記者王揚宇台北6日電）外界關注移民署將中國籍偷渡犯遣返事件；法務部次長陳明堂今天受訪說，這是基於兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，而這幾年來，雙方對於人犯遣返及資料提供，都有正常進行，並非突發狀況。

立法院司法及法制委員會今天併案審查朝野立委所提關於提高酒駕刑責的刑法部分條文修正草案；陳明堂列席報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。

媒體報導，內政部移民署自昨天起，將陸續以班機遣送21名偷渡犯返回中國；媒體詢問陳明堂，為何突然有遣返舉動。

陳明堂說，兩岸對於人犯遣返，都基於共同打擊犯罪的立場來進行，這並非突發性狀況，像是前陣子，中國把新店殺人案的人犯也遣返回台灣，這是正常情況。

媒體追問陳明堂，這是否算是台灣釋出善意，還是對方也會不定期將台灣籍的嫌犯送回來，以及是否希望兩岸司法互助繼續進行。

陳明堂表示，基於海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議架構，對於相關的刑事案件，包括人犯、資料、通報等都能正常進行，雖然數量跟過去比，有一些差距，但這幾年來也正常進行中，希望協議架構能正常發展。（編輯：楊蘭軒）1110106