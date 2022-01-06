林為洲：彰化最有資格談升格 下週排3場說明會

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（中央社記者陳俊華台北6日電）攸關縣市合併升格的民進黨立委柯建銘所提地方制度法第4條條文修正草案付委。國民黨立委、內政委員會召委林為洲說，他將安排下週3場到彰化考察及說明會，最有資格談升格的是彰化縣。

現行地方制度法第4條第1項條文規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。為推動新竹縣市合併升格，民進黨團總召柯建銘提案修法，將「且」改為「或」；另外，彰化縣人口達125萬，已提出改制直轄市計畫公文。

台北市客家文教發展協會、愛鄉文教基金會、台灣穀雨青年發展協會上午舉辦「從縣市合併升格經驗，看地方制度改革與未來」研討會。

前台南縣長蘇煥智表示，台灣能不能轉型成功、邁向先進國家，地方制度比較不是關著門、而要從國際視野做比較，地方自治是落實主權在民的最具體表現，不是中央政府怎麼決定就好，任何地方制度變革都要經過公投，落實主權在民。

民眾黨立委高虹安說，地制法若修法拿掉人口限制後，由中央認定哪個直轄市具有重要地位，修法嚴謹度有討論空間。如果是兩家企業要合併，會先把財報拿出來，討論人事、部門怎麼整併，但至今新竹縣、市長都還在隔空叫陣，到底有沒有就升格計畫溝通？

國民黨立委、立法院內政委員會召委林為洲說，地方制度法草案目前已經付委，下週他擔任召委時，會安排3場到彰化考察及說明會，最有資格談升格的是彰化縣。國民黨版草案中，不管是由下而上發動，或是由行政院指定升格，都要經縣市議會通過，至少要縣市政府同意。

時代力量立委邱顯智表示，前總統馬英九進行直轄市大幅升格，變成6都與其他非直轄市，一個台灣兩個世界，當然要調整，行政區劃涉及到活生生的人，應該由下而上讓大家參與討論；過去升格直轄市，人口是主要條件，其他是附隨條件，現在要把人口條件廢除，從讀法律的人來講，這真的是兒戲。

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客家文教發展協會顧問、政大國家發展研究所兼任教授高永光說，若要蠻橫修改地制法，造成的結果就是混亂，違反地方制度的學理設計；地制法中縣市合併升格有由上往下、由下往上的兩個管道，現在硬生生是由中央交代下去，違反當代地方主義中的地方民主與地方公民參與。

高永光說，地方議會到現在沒有表示任何意見，地方政府也沒坐下來談，看起來是中央要硬幹；以直轄市為中心，帶動週邊縣市都能得到好處，才能讓它升格，否則沒有意義，只是換名字、獨厚升格的直轄市。（編輯：楊凱翔）1110106