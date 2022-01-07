年終電器展開幕 總統提醒民眾做好防疫也拚經濟
（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天為電器空調影音3C年終購物展揭開序幕，鼓勵大家在農曆春節前購買電器拚經濟顧環保；她不忘提醒民眾，防疫不能鬆懈，口罩一定要戴好、勤洗手，疫苗趕快打，新一年繼續做好防疫和拚經濟。
總統蔡英上午出席「2022電器空調影音3C年終購物展開幕典禮」，為台北電器空調影音3C年終採購展揭開序幕。
這項展覽即日起至10日止，匯集百大品牌，共計近350個攤位。主辦單位表示，期盼提供民眾更優質、優惠的採購平台，同時提升家電產業商機達新台幣18億以上，帶動國內全面復甦振興經濟。
電器公會理事長廖全平說，春節前家電不會漲價「凍漲」，盡量由業者自行吸收，減少民眾採購壓力，全力拚年終最後一檔電器展，呼籲民眾趁過年前電器展盡快購買。
總統致詞指出，今天最大任務就是要請大家多買一點。政府前年推動振興三倍券帶動超過1000億的經濟效益，今年要繼續拚經濟，這個展覽就是一個好機會，應該還有一些民眾五倍券還沒用完，「我也還沒用完」，要趕快拿出來。
總統大力為這個展宣傳說，家裡的電器要換要趁現在，來這裡買真的很划算，不僅有節能家電貨物稅的補助，有些家電降價超過上萬元，還有五倍券的優惠。
她又說，「有人講買洗碗機、掃地機器人、洗脫烘衣機，是做家事很重要的三種機器，叫做三機救婚姻」，這不僅是救婚姻還能讓家庭生活更美滿，做家事的時間減少了，家人互相陪伴的時間就更多了。
總統表示，隨著科技進步，不論是暖氣機、除濕機還有許多家電的功能愈來愈好，設計更節能、環保，大家一起來換電器，不僅是拚經濟也顧環保。
由於農曆新年快到了，很多公司行號辦尾牙，總統也呼籲公司行號的老闆們，有辦尾牙的抽獎，沒辦尾牙的贈品，多多考慮贈送電器，員工們一定會很開心。
同時，總統特別提醒大家，對於疫情絕對不能鬆懈，大家逛展覽的時候，一定要遵守防疫的規定，日常生活中口罩一定要戴好、勤洗手，疫苗要趕快去打，新的一年還是要繼續做好防疫，繼續拚經濟。（編輯：康世人）1100107
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