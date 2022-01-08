車掃到最後一刻 林昶佐：努力催出不同意罷免票

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（中央社記者賴于榛台北8日電）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，林昶佐今天透過兩場車隊掃街與團結之夜活動，做反罷免的最後衝刺。他上午表示，盼惡質罷免適可而止，也會努力催出每一張不同意罷免票。

台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案9日投開票。林昶佐今天白天在民進黨立委蘇巧慧、無黨籍高雄市議員黃捷陪同下車隊掃街，晚間則在萬華舉行團結之夜活動，總統蔡英文、副總統賴清德等人都預計出席。

林昶佐上午受訪表示，疫情緊繃，但仍會努力催出每張不同意罷免票，同時也不斷提醒鄉親，面對防疫要更謹慎，包括戴口罩、勤洗手等。

中廣董事長趙少康昨天與台北市議員鍾小平召開記者會，宣布將加入罷昶行列，並批評蔡總統只顧選情不顧疫情。

林昶佐對此表示，支持鍾小平者都應回歸罷免本質，今晚選前之夜不只有中央願意相挺，也有非常多基層里長、商圈自治會會長都會出席力挺。

林昶佐質疑鍾小平是否有基層背書，也提醒趙少康或任何人想要挺鍾小平前，都應該問一下在地人，否則不一定是好事。

另外，鍾小平上午舉辦造勢大會，用高麗菜當罷免小物，企圖讓林昶佐「打包回家」。林昶佐則說，鍾小平一直用偏離罷免本質的手段進行罷免宣傳活動，最後一天還不回歸理性、操弄對立。

對昨天網路上出現對他的空白文攻擊，林昶佐說，惡質罷免透過空陸戰不斷進行，本來就有心理準備，沒想到對方發出空白文、「凸槌」（出錯、失誤），這種事情會不斷消耗社會，且降低社會對言論自由的信任度，盼能適可而止。

黃捷則表示，林昶佐去年曾在高雄陪她度過罷免選戰，相信林昶佐已經熟悉如何反罷免，她今年是情義相挺，希望陪同走過這一戰。

林昶佐上午掃街時自莒光路服務處出發，有支持者相挺，揮舞小旗幟也大喊加油，陸續也有等待公車的民眾與路過的機車騎士向林昶佐揮手致意。（編輯：康世人）1110108