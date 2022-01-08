美國貿易代表聲援立陶宛 外交部：歡迎並感謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北8日電）美國貿易代表戴琪針對面臨中國「經濟脅迫」的立陶宛及歐盟，再度表達強力支持。外交部感謝美方外，也強調台灣將持續與美國、歐盟及民主陣營盟友攜手，捍衛以規則為基礎的國際貿易秩序，因應威權國家的經濟脅迫威脅。

外交部表示，戴琪（Katherine Tai）與歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）通話時，對於面臨中國經濟脅迫的立陶宛及歐盟，重申美國的強力支持。這是戴琪繼日前與立陶宛外長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話後，再度傳達美方力挺立陶宛的立場。

外交部表示，歡迎並感謝美方連日公開聲援歐洲民主盟友，展現共同應對威權專制政體經濟脅迫的決心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部表示，近年來若干威權政體不斷試圖以複合式手段脅迫他國，以獲取不公平貿易利益，達到特定政治目的，對全球經貿發展造成嚴峻威脅。台灣位處全球對抗威權政體的第一線，對於類此脅迫感同身受。

外交部指出，外交部將續與相關部會通力合作，並與美國、歐盟及所有民主陣營盟友攜手，共同捍衛以規則為基礎的國際貿易秩序，因應威權國家的經濟脅迫威脅，共同促進區域經濟的穩定、韌性及繁榮。（編輯：黃瑞弘）1110108