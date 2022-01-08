獲人權終身成就獎 施明德：活著看威權結束很感動

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中華人權協會8日頒發「人權終身成就獎 」獎座給前民進黨主席施明德，表彰施明德對台灣人權運動的付出與貢獻，施明德親自現身受獎並致詞。中央社記者王飛華攝 111年1月8日

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（中央社記者溫貴香新北市8日電）前民進黨主席施明德今天獲頒人權終身成就獎後說，42年後可以活著看到威權體制結束，廢除報禁等四大害，很感動，只有三句話：「我信仰了，我奮鬥了，我奉獻了。」

中華人權協會理事長高思博8日下午頒贈「人權終身成就獎」獎座給前民進黨主席施明德，表彰對台灣人權運動的貢獻。42年前的1月8日，就是逃亡多時的施明德被逮捕的日子，選擇今天頒獎意義非凡。

頒獎典禮在新北市汐止區的施明德文教基金會舉行，規模類似小型客廳會，與會者包括施明德的摯友前民進黨主席許信良、前台灣省議會議長高育仁、前立法院長蘇嘉全與前外交部長田弘茂等人。

高思博致詞表示，施明德受審判時曾說是為了廢除四大害分別是黨禁、報禁、戒嚴令，還有萬年國會，這四樣都達成了。施明德改變上述不義，為除四大害坐牢外，因違反集遊法的小牢獄之災不斷，卻把社會公認體制的缺失與不義予以糾正，這是第一個得獎原因。

高思博說，施明德第二個得獎原因是人格的力量。他引用施明德的文章寫道，「若抱持必死的決心，也許還能擁有一絲絲誰都奪不走的尊嚴」，在黑牢「與過往死去的英雄作伴並不孤單」，及「在一片黑暗的牢獄中還能保有信心」等，希望這個獎為施明德輝煌但受苦受難的人生下個註腳。

許信良表示，今天頒獎給施明德，讓施明德的典範發揮更大的影響力，來影響、改變中國人民，讓中國走向民主。

許信良認為，台灣的民主不只是人類歷史大事，只有台灣的民主有可能改變中國14億人民的命運；改變中國人民的命運就是改變世界的命運，今天頒給施明德的不只是最高的人權成就獎，應該是最高的人類成就獎。

田弘茂指出，作為台灣人很驕傲的是民主爭取不易，但過程與完成的成果令人驕傲，台灣人必須記得這70年中有一位叫做施明德的人，他是一位人權與民主的先驅。

施明德上台後幽默表示，坐在台下聽講，感覺好像是來參加生前告別式。42年前的今天，他被兩個政治犯出賣，在許晴富（政治受難者）西門町漢口街的家中被捕，消息傳出後舉國熱烈歡騰。

他說，一個人的落網會引起普天同慶，在台灣歷史上絕對是空前的，被押解前往安坑調查局押留所途中，親自目睹社會如此慶祝十惡不赦江洋大盜的落網，記憶猶新。

施明德指出，蔣介石政權到台灣，從來沒有這樣高高興興過，「我一個十惡不赦的人被人家痛恨到這種程度，沒想到42年後，我還可以活著看到威權體制的結束」。

施明德表示，當年在法庭上講廢除黨禁、報禁、萬年國會、中華民國模式台灣獨立，已一一完成，一一成為台灣主流政治立場，坦白說，「我的心裡真的很感動，我終於可以活著看到這個結果」。

施明德說，只想講三句話，「我信仰了，我奮鬥了，我奉獻了」。（編輯：康世人）1110108

中華人權協會8日頒贈「人權終身成就獎」獎座給前民進黨主席施明德（右），施明德在頒獎儀式上表示，由於體質被評估不適合打疫苗，只好一直戴著能過濾病毒的防毒面具。中央社記者王飛華攝 111年1月8日