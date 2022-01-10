國民黨接連挫敗 藍委要求朱立倫面對敗選

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（中央社記者王承中台北10日電）台中立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案國民黨雙輸，黨主席朱立倫卻未出面說明，引發黨內議論。國民黨立委李德維今天表示，請朱立倫出來面對敗選結果，敗選已很難堪，危機處理成這樣，孬字貼上身，支持者將從寒心變唾棄。

繼四項公投失敗後，台中市第二選區立委補選、林昶佐罷免案昨天開票結果出爐，國民黨雙輸，引發黨內對黨主席朱立倫領導的質疑聲浪，許多國民黨支持者灌爆朱立倫的臉書，要求朱立倫必須下台負責，而朱立倫昨天也未出席國民黨開票後記者會，由文傳會主委凌濤對外說明，也引發議論。

國民黨立委李德維今天在臉書發文表示，請黨中央加油，也請朱立倫出來面對敗選結果。他指出，國民黨在一個月輸掉3場選舉，連記者會都不開了，敗選已經很難堪，危機處理成這樣，一個孬字貼上身，支持者將從寒心變唾棄。

李德維表示，文傳會也不要只會對特定媒體釋放對黨中央有利的訊息，卻完全不顧大局，陷其他黨內同志於不義；文傳會的功能是讓黨更好，不是只為黨主席服務。他說，話說重了不好意思，但支持者不想看國民黨假團結，支持者要的是真正檢討。

李德維也意有所指的表示，「作壁上觀的，歲月靜好的，可以醒了沒？有朝一日，當民進黨把矛頭指向你，對你集火攻擊時，你平時不支援同志，誰要支援你」。

他表示，其實早在公投輸掉後，他就疾呼，黨中央要跟從政黨員趕快開誠布公地談，大家都在一條船上，不能你划你的，我划我的。逆水行舟，不進則退還小事，最怕的是船會翻掉，大家一起溺水。

國民黨立委林為洲在立法院接受媒體聯訪時也指出，國民黨這次確實挫敗，但挫敗後就必須要檢討，作為下次戰役的能量，黨中央責無旁貸。他建議黨中央應比照四項公投失敗後，儘速召開檢討會議。他說，失敗不可恥，不敢面對才可恥。

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林為洲表示，未來國民黨在選戰空戰的部分要加強，對於對手動用國家隊及抹黑卻無力澄清、反擊，這恐怕是這次敗戰的關鍵性因素。中二選區敗戰不在組織票，而是中間票、游離票，這用組織動員是動不了的，若國民黨無法有效掌握，未來選舉還是會吃虧。

國民黨立委洪孟楷指出，對藍營來說，當然對結果不是很滿意，但尊重人民的選擇，更希望大家要往前看。面對今年的地方選舉及2024大選，國民黨一定要整合團結，與人民站在一起，才有可能贏得台灣人民的信任。（編輯：蘇志宗）1110110