國際郵包違規寄送肉製品 蘇貞昌：重罰違規者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌（坐者前排中）10日上午在行政院發言人羅秉成（坐者前排左4）、農委會主委陳吉仲（坐者前排右4）、財政部長蘇建榮（坐者前排右3）、交通部長王國材（坐者前排右2）等陪同下，視察台北郵件處理中心國際包裹檢疫措施。中央社記者郭日曉攝 111年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）為防堵非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌今天視察國際包裹檢疫措施時表示，近期又查獲違法寄送肉製品案件，除加強宣導外，也要追查郵包來源，對違反規定者加重處罰，同時追究收件者等人相關責任。

蘇貞昌上午在農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、財政部長蘇建榮陪同下，視察台北郵件處理中心國際包裹檢疫措施。

蘇貞昌致詞時表示，感謝第一線辛苦工作人員，戮力宣導非洲豬瘟防治措施，如今入境旅客手提行李中，已少見違法攜帶肉製品情形，但因農曆春節將至，近2週入境的國際包裹中，竟又查獲違法寄送的肉製品案件。

蘇貞昌說，已特別交代農委會、交通部及財政部等相關部會應拿出辦法，除持續加強宣導外，也須全面追查郵包來源、收件者（含移工）、移工雇主與人力仲介等，並對違反規定者加重處罰，同時也要追究收件者的相關責任，才能有效防堵非洲豬瘟入侵。

蘇貞昌要求主政非洲豬瘟防治的農委會、協助邊境查驗的財政部關務署、負責郵遞業務的中華郵政、管理廚餘的環境保護署等單位，過年前應全面盤整防疫標準作業流程的各個環節，確保每個環節都能環環相扣，並準確預判不法情事，避免再度發生。

蘇貞昌指出，不肖業者就是利用國境繁忙之際，大量走私違禁品，造成海關人員查驗的辛苦，感謝關務署已拿出辦法，嚴懲不法的報關行，並要求負起連帶責任，如今已展現成效，請大家務必守好國門。

在聽取農委會動植物防疫檢疫局簡報後，蘇貞昌視察國際包裹檢疫流程，了解郵政人員針對來自中港澳、泰國等非洲豬瘟高風險疫區的國際郵包進行分流集中，再由檢疫犬進行偵測查驗、關務署人員逐件進行X光檢驗與辨識。

在蘇貞昌視察時，現場展示查獲來自越南、菲律賓等地違禁走私肉品，並由防檢局人員再對違禁肉品進行檢疫與採樣等處置作為。（編輯：康世人）1110110