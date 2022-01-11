時力公布第二波議員提名 不排除角逐台中市長

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（中央社記者王揚宇台北11日電）時代力量今天公布第二波議員參選名單，時力台中黨部副執行長、前秘書長吳佩芸等人在列。時力黨主席陳椒華表示，至於台中市長，積極接洽適合人選中，不排除推候選人參選。

時力今天召開第2場「2022年地方公職人員選舉區域提名」記者會，陳椒華及時力秘書長白卿芬、立委王婉諭與邱顯智及立法院黨團主任賴嘉倫等人出席。

時力指出，本次議員參選名單，包括台中市北屯區的江冠頫、台中市第4選區的傅智恒、台中市第13選區的鄒明諺、台中市南屯區的吳佩芸、彰化縣第4選區的鄭宇焱；此外，還有台中市潭子區栗林里長參選人吳銘麟、彰化縣秀水鄉第1選區鄉鎮市民代表參選人陳昀志。

特別的是，身為藥師的吳佩芸，2018年以9票之差，落選南屯區市議員，這次她再度參選。

吳佩芸指出，這3年來她沒有樁腳、沒有財團援助，自己靠著腳踏實地，走遍選區大街小巷，緊握一雙又一雙鄉親的手，傾聽民眾的聲音，這些都給了她持續向前改革的動力。

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陳椒華說，希望台中市南屯區的民眾給吳佩芸一個擁抱、支持，讓她成功進入台中市議會監督、把關，為台中市民創造更多福利。

陳椒華會後接受媒體聯訪，被問到台灣民眾黨喊出希望在台中找出市長參選人，發揮母雞帶小雞的效益；她表示，時力在台中市或其他縣市，仍在積極接洽適合的縣市長參選人，找到適當候選人，就會提名，而目前看起來，「屏東這邊比較有機會」，人選確定後會盡快公布。（編輯：林興盟）1110111