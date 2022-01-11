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民進黨12日先討論徵召辦法 選舉期程延至春節後

2022/1/11 19:14
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北11日電）民進黨選對會日前已形成共識，將2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動；不過，提名機制要先備妥，民進黨明天召開的中執會，將討論2022直轄市長選舉提名候選人徵召辦法。

民進黨全代會去年11月已通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例，成為民進黨處理2022年大選提名依據；依照提名特別條例規定，六都直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，徵召辦法由中執會另訂定之。

民進黨明天將召開中執會，討論2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法草案。

民進黨秘書長林錫耀今天受訪指出，考量到農曆年前應以全力防止疫情擴散為目標，昨天選對會已形成共識，建議即將舉行的中執會，將2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。

林錫耀表示，原本各縣市都有將縣市議員提名辦法與提名名額報給黨中央核備，但既然選對會已有共識要把選舉期程延後，明天的中執會就不處理各縣市報來的核備案；至於直轄市長選舉提名候選人徵召辦法，則是當初全代會授權中執會訂定，明天中執會預計先通過徵召辦法，但還不會啟動提名機制。

另外，民進黨中執會明天也將討論2022年中央黨部預算案。

林錫耀說，黨部過去的慣例都是，配合政府部門軍公教加薪，會同步加薪，今年軍公教平均加薪4%，民進黨也一樣，加薪的預算明天送中執會討論。（編輯：黃國倫）1110111

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