曾偉康當選紐約中華公所主席 半世紀來最年輕

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紐約中華公所當地時間11日改選主席，現任紐約台山寧陽會館主席的曾偉康（右）擊敗競爭者陳庭威（左），預定3月從現任主席于金山（中）手中接棒。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年1月12日

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）紐約中華公所今天改選主席，身為第二代移民的紐約台山寧陽會館主席曾偉康高票當選。38歲的他將於3月接替現任主席于金山，成為中華公所半世紀來最年輕主席。

紐約中華公所晚間在大禮堂舉行主席改選，應到84人，67人出席。曾偉康最終以60票對7票，擊敗美洲協勝公會外交專員陳庭威，當選中華公所第67屆主席，兩年任期將於3月1日展開。

輔警生涯即將邁入第19年的曾偉康受訪表示，上任後將以促進公共安全為首要工作目標。

曾偉康說，社區存在許多問題，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響也徘徊不去，他將持續虛心向其他僑團前輩與中華公所歷任主席學習，了解如何加強幫助社區，希望發揮自身年輕優勢與擔任輔警的經驗，促進合作。

曾偉康除擔任輔警外，也是紐約中華長壽殯儀館副總裁，2001年911恐怖攻擊事件前加入台山寧陽會館，2018年接任會館主席，成為這個百年僑團首位第二代移民、也是最年輕的主席。

于金山在中華公所主席改選結果揭曉後說，曾偉康年紀較輕，屬於新生代，但服務僑社經驗豐富，也擔任要職，相信他上任後能傳承中華公所光榮傳統。

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紐約中華公所1883年成立，是曼哈頓華埠最早成立的社區組織之一，現今旗下有60個僑團，在僑界地位舉足輕重。公所主席每任兩年，依慣例由紐約台山寧陽會館與美東聯成公所輪流推薦人選，本屆由台山寧陽會館推薦曾偉康、陳庭威參選。

紐約中華公所主席向來有「華埠市長」雅號，地位崇高，新舊主席交接典禮預定3月1日舉行，這個重要傳統僑社領袖將正式換血。（編輯：高照芬）1110112