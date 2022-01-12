更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格
首頁 / 政治

曾偉康當選紐約中華公所主席 半世紀來最年輕

2022/1/12 12:07（1/12 12:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紐約中華公所當地時間11日改選主席，現任紐約台山寧陽會館主席的曾偉康（右）擊敗競爭者陳庭威（左），預定3月從現任主席于金山（中）手中接棒。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年1月12日
紐約中華公所當地時間11日改選主席，現任紐約台山寧陽會館主席的曾偉康（右）擊敗競爭者陳庭威（左），預定3月從現任主席于金山（中）手中接棒。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）紐約中華公所今天改選主席，身為第二代移民的紐約台山寧陽會館主席曾偉康高票當選。38歲的他將於3月接替現任主席于金山，成為中華公所半世紀來最年輕主席。

紐約中華公所晚間在大禮堂舉行主席改選，應到84人，67人出席。曾偉康最終以60票對7票，擊敗美洲協勝公會外交專員陳庭威，當選中華公所第67屆主席，兩年任期將於3月1日展開。

輔警生涯即將邁入第19年的曾偉康受訪表示，上任後將以促進公共安全為首要工作目標。

曾偉康說，社區存在許多問題，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響也徘徊不去，他將持續虛心向其他僑團前輩與中華公所歷任主席學習，了解如何加強幫助社區，希望發揮自身年輕優勢與擔任輔警的經驗，促進合作。

曾偉康除擔任輔警外，也是紐約中華長壽殯儀館副總裁，2001年911恐怖攻擊事件前加入台山寧陽會館，2018年接任會館主席，成為這個百年僑團首位第二代移民、也是最年輕的主席。

于金山在中華公所主席改選結果揭曉後說，曾偉康年紀較輕，屬於新生代，但服務僑社經驗豐富，也擔任要職，相信他上任後能傳承中華公所光榮傳統。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

紐約中華公所1883年成立，是曼哈頓華埠最早成立的社區組織之一，現今旗下有60個僑團，在僑界地位舉足輕重。公所主席每任兩年，依慣例由紐約台山寧陽會館與美東聯成公所輪流推薦人選，本屆由台山寧陽會館推薦曾偉康、陳庭威參選。

紐約中華公所主席向來有「華埠市長」雅號，地位崇高，新舊主席交接典禮預定3月1日舉行，這個重要傳統僑社領袖將正式換血。（編輯：高照芬）1110112

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族