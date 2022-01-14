駐加代表處宋申武7年工作獲讚揚 將離任返台

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（中央社記者胡玉立多倫多13日電）駐加拿大台北經濟文化代表處業務組長宋申武，1月底即將離任返台。加拿大「國會山莊時報」昨天罕見以頭版提要轉內頁「外交圈」半版欄位，報導宋申武在加國7年工作成果與心得。

國會山莊時報（The Hill Times）指出，宋申武在渥太華待了7年，比多數傳統外交職務久；在歷經加拿大2任總理、3次選舉和7位外長更迭之後，這位台灣駐渥太華經濟文化代表處「支柱」，即將返台。

宋申武向該報表示，儘管過去7年加台關係「有起有落」，但兩國關係改善非常明顯；他並盛讚加國議員推動加台關係及駐加代表陳文儀宣傳台灣正面形象的種種努力。

報導提到，台灣行政院政務委員鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng），甫於9日舉行雙邊視訊會議，宣布啟動台加投資促進及保障協議（FIPA）探索性討論。

談到加台關係，宋申武告訴國會山莊時報，7年前他剛到任時，正值總理哈珀（Stephen Harper）政府任期尾聲，有9位內閣部長出席在渥太華舉行的台灣國慶慶典。後來杜魯道（Justin Trudeau）總理執政初期，加拿大試圖與北京建立更密切經貿關係，加台合作熱情一度被削弱。

但宋申武說，現在人們對台灣的理解和同情已經增加了，尤其是在加拿大與北京關係跌至低谷的情況下。

「沒有任何一個國家比台灣更了解中國」，他說：「很多國家來台灣，想和台灣交流如何與中國打交道。我們很高興能協助加拿大更認識台灣，並期待在這方面有更多合作。」

宋申武表示，「台灣耐心等待，也了解加拿大的情況。」台灣努力重點是啟動台加投資促進及保障協議（FIPA）和加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；加拿大是CPTPP11國締約方之一。

宋申武希望加拿大支持台灣加入CPTPP，指台北認為堅持以高貿易標準作為加入CPTPP的先決條件很重要；台灣抗疫成功並處於全球晶片供應鏈，在許多不同領域都有合作空間。

2015年宋申武擔任駐加代表處新聞組長時，曾接受國會山莊時報姐妹刊物「大使館週報」（Embassy）訪問，談及他的工作重點是議會外交和建立關係。

國會山莊時報昨天報導指出，宋申武表示他一年安排和陪同駐加代表進行約100次參眾議員會晤。其中，自由黨議員史葛洛（Judy Sgro）是宋申武在渥太華期間建立的重要關係之一。

史葛洛是加拿大眾議院國際貿易委員會主席，也是加台國會友好協會會長。去年12月7日，史葛洛特別趕在眾院寒假休會前，於國會發表聲明，向即將離任的宋申武致敬。

史葛洛在聲明中表示，「宋申武非常熱愛他的祖國台灣和加拿大。他一直在努力教育大家了解這個美麗所在的歷史文化，確保加拿大國會議員了解台灣可以為加拿大和世界提供些什麼；最重要的是，宋申武確保台灣政治局勢成為我們所有人的頭等大事。」

宋申武則表示，史葛洛孜孜不倦與其他議員合作宣揚台灣，保守黨外交事務評論家莊文浩（Michael Chong）和保守黨議員古柏（Michael Cooper）為推進台加雙邊關係方面努力付出，議員們讓加拿大政府對台灣採取更多「積極行動」，台灣「欠加拿大議員很多」。

宋申武說：「台灣與加拿大很遺憾沒有正式邦交，這就是為什麼我們必須及時加倍努力的原因；不僅要與行政部門討論事情，也需要來自國會、媒體和智庫的更多幫助。」（編輯：高照芬）1110114