義媒專訪唐鳳 解讀台灣科技防疫與數位民主

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（中央社記者黃雅詩羅馬19日專電）義大利媒體「宣言報」（Il Manifesto）昨天刊登行政院政務委員唐鳳專訪，強調台灣是一個兼具高度政治民主與數位科技的國家，並詳述台灣如何運用科技強化民主、對抗疫情。

宣言報以「台灣的多元宇宙：科技與民主」為標題，用問答方式刊登唐鳳全文專訪。

被問到科技如何促進民主，唐鳳指出，數位科技的優勢是可超越時空限制，同時達成多種創新，例如用紙張投票，花的時間很長，民眾也不可能天天投票，但用線上方式讓公民參與民主進程，只需要花幾秒鐘時間。

唐鳳表示，數位民主參與的一個重要前提，是確保公民也能參與設定議程，而非政府單方決定後再尋求公眾意見，公民若能透過線上連署或參與式投票，提案公共政策，就能發掘公眾真正關心但政府可能尚未意識到的事情。

唐鳳表示，例如有8000人在網路連署希望調整台灣的時區，讓北京到台灣的人要改手錶時間，凸顯台灣的獨特不同，儘管反對者認為此舉會造成過大經濟損失，但最後正、反方都同意台灣必須在國際上更有獨特性。也有成功說服反對者的案例，在承認同性婚姻這點台灣就做到了，宣揚了台灣捍衛人權的價值。

談到科技防疫，唐鳳表示，台灣將數位科技運用在分配口罩、追蹤接觸者、接種疫苗等各方面，除大幅提升效率，也降低了民眾的恐慌心態，有些人擔心科技產品有竊取隱私的疑慮，但高科技也同步在發展保護隱私的機制，例如台灣運用的防疫機制，不會讓任何參與者取得全部數據，幾週後數據就刪除不會流出。

唐鳳表示，台灣運用數位科技防疫，相對中國對數位科技設下重重限制，讓互聯網變成「內聯網」，扼殺了創新能力與言論自由，例如李文亮吹哨疫情的訊息2019年底一傳到台灣，隔天台灣政府就開始管制機場，這個訊息拯救了台灣人，在中國，李文亮的訊息卻沒有公開給武漢民眾，被中國官方壓下。

唐鳳指出，台灣兩黨有共識，不允許中國供應商加入台灣的4G、5G基礎設施，因為即使通過了安全檢查，也可能因為專制政府的政治力介入衍生各種變數，造成商業成本增加，台灣不如選擇與其他可以長期信賴的國際廠商合作。

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被問到數位科技如何幫助台灣增加國際空間，唐鳳表示，疫情後各國高級官員更習慣參與線上會議，以往她參加會議時，通常會遇到級別較低的與談者，想和高級官員會談一定要出席實體會議，容易卡在官僚問題和外交障礙難以實現，但現在她有更多機會與外國高級官員舉行線上會議，從這個角度來說台灣的空間變大了。

唐鳳表示，台灣以科技防疫的成果深受肯定，這也增加了台灣在國際的能見度，台灣將運用科技促進民主的模式可提供各國參考，2014年時台灣民眾對政府的信任度低於10%，政府在7年之內，運用數位科技拉近民眾、公部門、私營企業間的夥伴關係，快速解決各項短期立場衝突，就可能逐漸建立長遠的共識。（編輯：林憬屏）1110119