民眾黨第二波議員名單 士林北投提名黃瀞瑩、陳思宇

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（中央社記者郭建伸台北19日電）台灣民眾黨今晚公布2022年九合一大選第二波提名名單，民眾黨在台北市第1選區士林北投議員提名前台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩與前台北市府觀光局長陳思宇，外界關注兩人選戰互動。

台灣民眾黨今天公布第二波2022地方提名名單，包含30名議員參選人、3名鄉鎮市民代表參選人、2名里長參選人及1名山地原住民區區長參選人，共36人將投身選戰，縣市包含台北、基隆、桃園、台中、彰化、雲林、台南、金門。

台灣民眾黨表示，第二波名單中，具有碩士以上學歷超過11人，也有30人年齡在45歲以下，尤其大多數為政治素人，還有警消人員、居服員等。

由於台北市長柯文哲身兼民眾黨主席，外界最為關注台北市議員提名動向。台北市議員參選人包含台北市第2選區的前黨發言人陳宥丞、第3選區的黨發言人楊寶楨、第4選區的前台北市府副發言人林珍羽、第5選區的前主播吳怡萱。

值得注意的是，民眾黨在台北市第1選區和第6選區各提名2席議員參選人，第1選區有黃瀞瑩和陳思宇，第6選區則提名張志豪與張幸松，外界預測可能形成同選區搶票內戰。

政治素人部分，年僅24歲李依芩將參選基隆市仁愛區市議員，現職警員的林俊凱擬參選台中市第11選區。（編輯：潘羿菁）1110119