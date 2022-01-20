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侯友宜：舉雙手贊成18歲擁有公民權

2022/1/20 20:11（1/21 09:48 更新）
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新北市長侯友宜20日表示，18歲公民權是世界潮流的趨勢，也是民主的普世價值，是大家認同的看法，他舉雙手贊成18歲擁有公民權。圖為侯友宜20日參加清水市民活動中心揭幕。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
新北市長侯友宜20日表示，18歲公民權是世界潮流的趨勢，也是民主的普世價值，是大家認同的看法，他舉雙手贊成18歲擁有公民權。圖為侯友宜20日參加清水市民活動中心揭幕。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市長侯友宜今天表示，18歲擁有公民權是世界潮流趨勢，也是民主的普世價值，所以他舉雙手贊成支持18歲擁有公民權。

新北市長侯友宜今天前往板橋區中山國中，參加「親師生協力嚴防性剝削」兒少性剝削防制戲劇公演暨誓師大會，會後接受聯訪。

記者問侯友宜，怎麼看待民主進步黨籍立法委員管碧玲昨天在臉書上肯定侯友宜支持18歲公民權，還說這是「侯友宜路線」，侯友宜覺得自己路線是什麼。

侯友宜表示，18歲公民權是世界潮流的趨勢，也是民主的價值，是大家認同的看法，所以，「並沒有什麼誰的路線與否」。

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侯友宜說，這本來就是大家一致認可的普世價值，也是世界要走的方向，所以，他舉雙手贊成18歲要擁有公民權。

管碧玲19日在臉書（Facebook）粉絲頁貼文表示，中國國民黨主席朱立倫與「韓流」、「戰鬥藍」綁在一起，身為黨主席，走不出朱立倫路線。侯友宜繼公投後，再登高一呼支援「18歲公民權」入憲，侯友宜路線隱然浮現。（編輯：張銘坤）1110120

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