總統赴台東視導空軍 期勉守護領空捍衛國家

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總統蔡英文21日赴台東地區視導國軍部隊，先赴陸軍台東地區指揮部勗勉，再赴志航基地視導空軍第七飛行訓練聯隊，蔡總統致詞時表示，這次視察要特別感謝國軍堅守崗位，有信心與能力守護家園，並祝賀官兵新年快樂，期勉繼續守護領空、捍衛國家。中央社記者張新偉攝 111年1月21日

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（中央社記者王慶剛台東21日電）總統蔡英文今天赴台東地區視導國軍部隊，先赴陸軍台東地區指揮部勗勉，再赴志航基地視導空軍第七飛行訓練聯隊，祝賀官兵新年快樂，期勉繼續守護領空、捍衛國家。

總統赴志航基地時，視察首度公開亮相、換裝在F-5戰機上馬丁貝克公司所生產的Mk16彈射椅。

總統致詞時表示，這次視察要特別感謝國軍堅守崗位，有信心與能力守護家園。空軍第七飛行訓練聯隊不僅擔負戰備任務，也進行飛行訓練，每位優秀的戰機飛行員都需來此受訓，才能成為戰機的飛官，因此現場各位都是空防的關鍵，特別是現在新增勇鷹號高教機，如火如荼換裝、訓練。

總統說，地勤不分晝夜為檢修、保養戰機，是飛行安全的關鍵。因為地勤的付出，戰機飛行員才能安心出動、捍衛領空。總統也代表國人，感謝各位教官與官兵的付出。

總統也說，再過不久就是農曆新年，她每年都會下達一個任務：過年期間有輪值的國軍官兵，必定要打電話問候家人；能和家人一同過年的官兵，則要好好陪伴家人，請大家務必遵守。

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總統最後也祝福在場官兵新年快樂、持續精進、虎虎生風，就像F-5型戰鬥機的尾翼的老虎圖騰，勇猛頑強，繼續守護領空、捍衛國家。

陸軍台東地區指揮部表示，配合總統視導部隊，由戰備部隊模擬執行「志航基地反空機降作戰」操演，以仿真實戰場景，實施縮短距離實兵演練，全程置重點於戰備部隊機動裝載，戰砲排陣地占領，機步戰鬥隊攻擊發起及戰車排追擊等課目，展現台東地區戰備部隊具備「重要目標防護，反空（機）降，反滲透，反破壞及反擊作戰」之能力。（編輯：黃國倫）1110121