疫情升溫 蘇貞昌要求提升宗教活動與列車防疫管制

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（中央社記者賴于榛台北22日電）疫情升溫，行政院長蘇貞昌今天要求相關部會，針對非與民生、民眾生計相關的宗教習俗活動提升管制，同時研議調整列車飲食規範；相關規劃將由疫情指揮中心於下午記者會說明。

行政院發言人羅秉成下午透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時30分召開擴大防疫會議，討論國內外疫情及疫苗施打情形等議題。

羅秉成轉述，蘇貞昌表示，農曆年節期間將至，因應本土疫情發展，在維持指揮中心目前所規範的警戒條件下，仍需加強相關防疫措施。

蘇貞昌要求，內政部針對非與民生、民眾生計相關的宗教習俗活動，包括參拜、擲筊、抽籤、繞境等各項宗教儀式、廟宇空間人流總量管制、香客大樓住宿規範以及餐飲提供等部分，提升相關管制作為。

蘇貞昌說，同時請交通部研議列車中飲食規範的調整。相關規劃預計由指揮中心於下午記者會說明。

蘇貞昌也呼籲，各級機關首長、民代於年節期間配合相關防疫措施，減少出席非必要的群聚活動；行政院作為各級機關表率，今年農曆春節期間也不會有拜廟和發放福袋的相關行程。（編輯：郭無患）1110122