前駐尼加拉瓜大使斷交後獲國籍 吳釗燮：被陷害的

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（中央社記者林育瑄台北22日電）前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍引發爭議。外交部長吳釗燮今天表示，吳進木告訴外交部，辭職前尼國政府拿表格給他填寫，並說是榮譽國民申請表，不料斷交隔日就宣布他獲得尼國國籍，對吳進木而言也是被陷害。

前駐尼加拉瓜大使吳進木去年9月申請退休獲准，並於11月17日離任。尼加拉瓜12月10日宣布和台灣斷交，台尼斷交隔天，吳進木就獲得尼國國籍，掀起爭議。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，繼續研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分），上午開始協商時，先處理有關外交部的相關預算。

面對立委質疑吳進木獲得尼國國籍，列席會議的吳釗燮指出，吳進木前兩年就提辭呈，因其妻子生病、中耳無法保持平衡，會一直跌倒；在外交部不斷慰留下，去年才准辭。

有關獲得尼國國籍一事，吳釗燮表示，吳進木向外交部報告，在辭職前，尼加拉瓜政府拿表格給他填寫，說是榮譽國民申請表，吳進木不疑有他，填了表格，不料尼加拉瓜在與台灣斷交次日，就宣布他獲得尼國國籍，對吳進木來講也是被陷害。

吳釗燮指出，無論如何，退休大使在斷交情況下，獲取前邦交國國籍，不可容許，外交部還在找出最好的解決方式。

台灣民眾黨立委高虹安、時代力量立法院黨團都針對吳進木獲尼加拉瓜國籍一事提案凍結預算，要求外交部檢討、修訂相關法規。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰表示，吳進木獲得尼加拉瓜國籍一事很嚴重，他質疑吳釗燮難道對此一點責任都沒有，吳釗燮上任3年內，台灣與6個國家斷交，「大使又等於說是叛逃」。

國民黨立委曾銘宗則指出，46個部會裡，沒有任何部會像外交部，在朝野協商前派副司長、副參事來與立委討論預算；國民黨立委賴士葆也說，外交部長、次長都不在，應該要解釋。

台灣民眾黨立委賴香伶說，對於高虹安的提案，外交部也是派司長、副司長層級來溝通，不夠尊重。而且吳進木的事情引起軒然大波，外交人員代表國家對外形象和尊嚴，不能因個案讓外交人員的努力付諸東流，應釐清情況，預算會比較好處理。

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有關派出司長、副參事與立委溝通預算，被立委質疑太驕傲一事，吳釗燮澄清，外交部並非驕傲，而是事情很多，於是讓對預算最清楚的司長擔任主要說明者，有必要時再由次長、部長親自出席，已經請司長與立委辦公室主任溝通，沒有任何不敬之意。

由於朝野沒有共識，游錫堃宣布先休息5分鐘，並與民進黨立法院黨團總召柯建銘、費鴻泰等人溝通後，決議先協商其他部會預算。（編輯：郭無患）1110122