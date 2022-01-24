提多項指標評台美熱度 吳釗燮：現在超麻吉

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（中央社記者鍾佑貞台北24日電）外交部長吳釗燮在昨晚上線的受訪內容中說，台美關係相當麻吉非空話，可由美國政府如何稱呼台灣、如何描述台美關係及台灣在國際社會的角色、總統過境美國待遇，和美國訪台官員層級等指標，評估雙邊友好指數。

吳釗燮接受網路廣播節目（podcast）「台灣通勤第一品牌」專訪，分享2007年出任駐美代表到擔任外交部長期間，對台美關係的第一手觀察，訪談昨晚上線。

吳釗燮回憶，民進黨2000年首次執政期間，台美關係陷入谷底，雙邊沒有互信。2007年底，時任美國國務卿的萊斯（Condoleezza Rice）召開年終記者會時提到美國與北韓的關係逐步改善，卻指「台灣政府正在追求破壞兩岸現狀的狀況，我們不支持」。

他說，這顯示台灣在美國政府心中不及北韓，「那時真的慘」。

吳釗燮指出，總統只能赴邦交國訪問，途中在美國過境時所受到的待遇，就是雙邊關係的明確指標。台美關係不好時，台灣訪團只能在阿拉斯加過境加油，「加完油就要馬上滾」，連辦理僑宴都無法成行，只能關在機場裡。

「經過當時的教訓，我們跟美方的信任關係是從頭開始，現在信任感是很夠的。」吳釗燮舉例，美方公開稱台灣是民主成功的故事，並形容台灣是可信賴夥伴及世界良善的力量，「聽起來當然爽」。

吳釗燮也觀察美國如何形容其他國家表示，環顧世界，美國並未使用如此正面的說法形容另一國家，「我們跟美國間的關係改善，可以從這一點感受出來，台美關係真的非常麻吉」。

他又指出，美國訪台的官員層級是否提升，也是檢視雙邊關係的指標。例如美國前總統川普（Donald Trump）任內，時任衛生部長的艾薩（Alex Azar）搭軍機率團訪台，「是層級最高的美國內閣官員」；美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）也來訪，在在可見台美關係升溫。

除鞏固台美關係外，吳釗燮把對外述說台灣故事當作自己的使命之一，例如把握機會努力接受國際媒體訪問，如今已進行159次訪談。

但他坦言，目前避免接受國內媒體訪問，畢竟外交議題較敏感，如果訪談像政令宣導，恐怕無法吸引讀者，因此傾向透過podcast閒聊的方式，讓外界更了解外交工作。（編輯：康世人）1110124