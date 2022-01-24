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首頁 / 政治

民代官員禁跑攤 陳宗彥：降低群聚與接觸機會

2022/1/24 18:12（1/24 18:41 更新）
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（中央社記者陳俊華台北24日電）內政部次長陳宗彥今天說，限制民選公職、政府官員跑攤，目的是降低群聚與接觸機會，頻繁出入不同場合不只增加自己被感染的機會，也可能將病毒帶到下一個場合，「真的母湯啦」。

本土疫情升溫，內政部22日表示，請民選公職人員及政府官員，春節期間勿跑攤，含蓋各類型公眾聚會活動，不限於宗教類。

陳宗彥下午在臉書發文表示，自從指揮中心宣布春節前防疫措施後，他的電話就沒停過，來自政界友人、宗教團體跟餐飲店家，不是不願配合，而是詢問執行的細節。

陳宗彥說，這波限制的目的，主要是降低群聚與接觸的機會，因為Omicron病毒傳播力極強，即便是輕症也不可小覷。台灣春節前後傳統活動頻繁，又遇到地方選舉年，宮廟教堂、街頭巷尾、傳統市場跟婚喪喜慶都是人群聚集的場所。

陳宗彥表示，在祈福拜票、採購試吃、搶香祭祀的場合，主辦單位要準備人手，民眾又來自四面八方，加上跑攤的民意代表及參選人、政府首長，很容易造成群聚跟交叉感染，所以要加以限制。

陳宗彥說，拜託務必遵守，因為各位是民眾的心靈依託、行為楷模，在疫情嚴峻的時刻，請負擔起關鍵的示範作用；頻繁出入不同場合，每到一處會停留又與多人接觸、交談、致意，不只增加自己被感染的機會，也可能將病毒帶到下一個場合，「真的母湯啦」。

陳宗彥表示，宗教重在安定人心、護持眾生，政治貴在問政品質、回歸專業，所以節慶活動、跑攤文化都不要脫離本質，才是上策。

他也說，這波限制令就是要把無法保持社交距離、增加接觸、造成人潮擁擠、要卸下口罩的活動，暫時性的限制、禁止，請多加體諒配合，一起度過疫情風暴。（編輯：張均懋）1110124

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