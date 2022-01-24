朝野協商總預算在促轉會卡關 25日拚三讀添變數

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北24日電）立法院朝野黨團今天繼續協商總預算案，不過到促轉會的預算提案時，朝野為了蔣經國總統圖書館議題起爭執，國民黨團離席，目前尚有1600多案預算提案尚未完成，使得總預算案要在25日拚三讀，增添變數。

這次111年度中央政府總預算案（公務預算部分）審查，朝野提案多達6113案。立法院長游錫堃今天召集黨團協商，接續上週已處理包括內政、經濟、財政等委員會在內合計3087案預算提案，今天進一步處理剩下仍有不少的待協商提案。

今天的黨團協商從上午9時30分起開始，在晚間9時40分左右結束，完成教育及文化、交通、司法及法制委員會部分提案（總統府、行政院主管），共計約1390案。

晚間協商司法及法制委員會的預算提案時，多名國民黨立委質疑總統府近6年聘用人員比例逐年升高，以及為何不是總統府秘書長李大維來協商，而是副秘書長李俊俋到場。

討論過程中，由於爭論不休，中間一度休息10分鐘；恢復開會後，游錫堃說，民主政治就是議會政治，又叫責任政治，他主張三權分立，就是國會至上，「費總召建議，我是認同的」，如果沒有其他黨團反對，從明年開始，總預算的朝野黨團協商「所有機關應該要秘書長來」。

輪到促進轉型正義委員會的預算提案時，國民黨立委洪孟楷問，促轉會任期5月屆滿，是否可以把手上工作完成，而且促轉會已延任2次，今年會不會再延。

促轉會代理主委葉虹靈說，今年的重點工作，就是要把業務銜接出去，把法制配套工作做好，促轉會的預算只編5個月，會全力以赴達成目標。

國民黨立委曾銘宗、費鴻泰則問，到底台南市長黃偉哲、駐日代表謝長廷是不是線民；葉虹靈指出，在法制作業完成前，她不會也不便評論個案，而且要定義誰是線民、誰是加害人，要有完整的法源作為依據，要讓檔案上提及的人有救濟管道。

此外，總統蔡英文22日出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮，成為朝野討論焦點。

費鴻泰詢問，為何蔡總統參加蔣經國總統圖書館開幕典禮的前一天，促轉會說這叫威權，這哪邊是威權，倘若日後要成立李登輝總統圖書館，是否為威權；民進黨立法院黨團總召柯建銘說，李登輝是民主先生。

對於柯建銘發言，費鴻泰不滿拍桌指出，他在講話，為何柯建銘要插嘴，便說國民黨團要離開了，明天什麼時候協商再說。

柯建銘說，他講李登輝是民主先生，這有錯嗎，「我講話你也插話」，不必藉勢藉端。

由於國民黨團離席，因此游錫堃宣布今天會議結束，明天上午繼續開會。（編輯：潘羿菁）1110124