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總預算6113提案待協商 國民黨團4628案居冠

2022/1/14 13:34（1/14 14:00 更新）
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立法院長游錫堃17日將召集朝野黨團協商，研商「111年度中央政府總預算案」。據統計，待協商提案總數6113案。（中央社檔案照片）
立法院長游錫堃17日將召集朝野黨團協商，研商「111年度中央政府總預算案」。據統計，待協商提案總數6113案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北14日電）立法院長游錫堃17日將召集朝野黨團協商，研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。據統計，待協商提案總數6113案，其中，國民黨團提案數多達4628案，民進黨團提案數74案。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日畫下句點，但仍有包括111年度中央政府總預算案未能於法定會期內通過。立法院朝野黨團去年12月23日協商同意，111年度中央政府總預算案（公務預算部分），至遲於今年1月28日以前完成三讀程序。

游錫堃1月4日召集黨團協商，研商民進黨立委柯建銘等61人所提召開第10屆第4會期臨時會相關事宜時曾公告，請各黨團於13日下午5時前，將111年度中央政府總預算案（公務預算部分）各項提案送至財政委員會彙整，以利日後密集協商。

立法院自5日下午起至28日召開臨時會。根據今天發出的開會通知單，游錫堃17日下午將召集朝野黨團協商，研商今年度中央政府總預算案（公務預算部分）。

立法院統計，待協商提案合計6113案，其中，包括委員會審查保留提案數169案、民眾黨團提案數405案、時代力量黨團提案數837案、國民黨團提案數4628案，民進黨團提案數74案。相關行政部門積極與各黨團進行雙向溝通，爭取支持預算。

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關於黨團提案數多達4628案，國民黨團書記長陳玉珍今天接受中央社記者訪問時說，並不是「案海策略」杯葛，而是立委認真審查預算。

她表示，中央政府單位多，每位立委提出幾案，提案數量如果平均立委人數，每位立委提案不多，相關行政部門也會向提案立委說明，預算只要編列合理就會獲得支持。（編輯：蘇龍麒）1110114

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